La grip ha començat el descens després d'arribar al pic de contagis, segons mostren les dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SiViC), actualitzades aquest dimarts. L'atenció primària ha diagnosticat 5.739 casos de grip entre el 26 de desembre i l'1 de gener. La setmana anterior, entre el 19 i el 25 de desembre, es van diagnosticar 8.290 casos. Pel que fa a la covid-19, se n'han diagnosticat 2.569 casos nous a la primària, 4.415 la setmana anterior. Hi ha 651 persones ingressades amb coronavirus (719 la setmana anterior) i 30 pacients a les UCI per covid-19 (45 la setmana anterior). La bronquiolitis manté el descens i registra 703 diagnòstics (773 la setmana anterior).

Aquestes dades poden estar una mica condicionades per les festes de Nadal, quan les persones solen tenir menys contacte amb el sistema sanitari.

El pic de la grip de l'hivern 2019-2020, just abans de la pandèmia, es va situar en 13.313 casos diagnosticats a la primària i es va registrar en la cinquena setmana de l'any. Aquesta temporada l'augment de contagis per la grip s'ha avançat i, en espera de més dades i de com evoluciona la situació epidemiològica, el pic s'hauria assolit la penúltima setmana de l'any.

Comparant la mateixa setmana de l'any respecte a temporades anteriors, els diagnòstics de grip estan per sobre. Així, mentre enguany se n'han declarat 5.739, la temporada 2021-2022 van ser 740; la del 2020-2021, 96, i la del 2019-2020, 1.346.

El grup d'edat que registra més casos de la grip és el de 15 a 44 anys (2.372); després el grup de 45 a 59 anys (1.040) i el de 5 a 14 anys (772). Entre els menors de 4 anys s'han diagnosticat 650 casos de grip i en els majors de 60, 905.

Pel que fa a la covid, Salut informa de 2.569 positius més en una setmana a la primària. L'anterior, entre el 19 i el 25 de desembre, se'n van diagnosticar 4.415. Hi ha 651 pacients ingressats a planta, 68 menys que la setmana anterior, i a les Unitats de Cures Intensives (UCI), 30 malalts, 15 menys. En la darrera setmana s'han registrat 9 defuncions, totes de majors de 60 anys; la setmana anterior, 31. La taxa de casos per 100.000 habitants baixa de 57 a 33.

En el cas de la bronquiolitis continua la baixada després del petit repunt de fa uns dies. En la darrera setmana, la xifra de diagnòstics és de 703, mentre que la setmana anterior van ser 773. Els nous casos encara estan per sobre de la temporada 2021-2022 (560 casos) i de la del 2020-2021 (87), però per sota de la del 2019-2020 (1.147).

Per grups d'edat, s'han diagnosticat 444 casos de bronquiolitis en menors d'un any i 111 en infants d'1 a 2 anys. En menors de 4 anys, la xifra és de 568 casos i se situa per sota de la temporada 2019-2020, que podria ser comparable a l'actual, quan hi van haver 1.059 diagnòstics en aquesta setmana. El pic de la bronquiolitis també es va avançar aquesta temporada i ha estat molt més alt que altres anys.