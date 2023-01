La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha insistit que el Govern ha d'acceptar tot el paquet de mesures per arribar a un acord per als pressupostos. Les conselleres de Presidència i Economia s'han reunit de nou amb els socialistes, que a la sortida de la trobada han lamentat que no hi ha hagut avenços. "Cal encaixar les mesures, les que tenen un impacte més important i les que no", ha dit. Les dues parts continuaran treballant i es trobaran de nou dijous al matí. Tot i això, la portaveu veu "complicat" que es pugui tancar un acord en les pròximes hores. Sobre la possibilitat que el Govern aprovi els pressupostos abans de signar una entesa amb ells, Romero ha reiterat que si ho fan aniran "pel camí" d'una esmena a la totalitat.

Romero ha insistit que no coneixen el pressupost amb què treballa el Govern i que, per tant, van "a cegues": "Ells són els que el coneixen i qui té totes les eines per a encaixar-les". Els socialistes insisteixen que tenen voluntat que els pressupostos tirin endavant, però correspon a l'executiu "encaixar-ho".

A la reunió d'aquest dimecres al matí, al Parlament, la portaveu socialista ha traslladat el malestar del seu partit amb el Govern per haver xifrat els acords de pressupostos entre l'executiu i el PSC en un 87%. Romero ha explicat que les conselleres han entès que puguin estar molestos. "El percentatge és molt més baix", ho ha reblat.

Els socialistes insisteixen que el seu paquet de mesures inclouen el desbloqueig de tres grans projectes: el Hard Rock, la B-40 i l'ampliació de l'aeroport del Prat. "S'ha d'acceptar perquè hi hagi un acord final", ha reiterat Romero, que ha afegit que hi ha altres qüestions que el seu partit voldria que ja no han incorporat en les negociacions. I ha considerat que les peticions són "raonables". Demanen que s'aprovi el Pla Director Urbanístic (PDU) definitiu de Hard Rock els pròxims mesos o que se signi el conveni amb l'Estat per a la ronda nord. "No demanem res estrany", ha opinat.

El PSC es tornarà a trobar amb el Govern per a continuar la negociació dels pressupostos dijous al matí. També celebraran una trobada més tècnica per abordar el sostre de despesa. Els socialistes, que veuen complicat un acord imminent en les pròximes hores, no s'han marcat una data límit per tancar una entesa. De fet, Romero ha remarcat que no tot s'acaba aquesta setmana, i que es pot seguir dilluns o dimarts. Sí que ha demanat que "no s'allargui eternament" i ha desitjat que es desllorigui tot plegat els pròxims dies.