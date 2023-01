La consellera d'Economia, Natàlia Mas, veu "possible" un acord de pressupostos la setmana que ve. "Veurem si és qüestió d'un, dos, tres, quatre o cinc dies. Però jo crec que estem en aquest marge de temps", ha dit en una entrevista a 'Catalunya Ràdio'. Però la consellera insisteix que els projectes com Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport del Prat i la B-40 entre Sabadell i Terrassa "no poden condicionar" els comptes. Segons ha argumentat, són qüestions "complexes" que van més enllà dels partits i impliquen diversos municipis i actors. I, per tant, han d'anar "a banda" dels pressupostos. Mas assegura que amb el PSC s'estan treballant els "serrells" de la trentena de noves propostes que, segons diu, els socialistes han posat sobre la taula.

Pel que fa a Junts, la consellera ha dit que el Govern s'hi ha reunit una dotzena de vegades i que ara estan esperant que el partit de Laura Borràs i Jordi Turull els hi concreti quan es poden tornar a reunió. Una versió que no encaixa amb la de la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, que en declaracions a 'Catalunya Ràdio' ha dit que estan a l'espera que el Govern els hi enviï un document actualitzat sobre les seves propostes per poder continuar negociant. La consellera d'Economia assegura que ja s'han arribat a una cinquantena d'acords amb Junts i diu que el Govern està "absolutament disposat" a seguir treballant. Aquesta setmana no hi ha hagut reunions entre l'executiu català i el seu exsoci de govern. En canvi, se n'han produït diverses amb el PSC i avui mateix estan previstes dues més amb els socialistes. Fins ara, segons dades de la consellera, s'han reunit fins a 17 vegades amb el partit que lidera Salvador Illa. PSC i Junts coincideixen en posar sobre la taula de negociació dels pressupostos els projectes del Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport del Prat i la B-40. Tots dos demanen un compromís del Govern per tirar-los endavant. En canvi, segons la consellera Mas, aquests projectes no tenen impacte pressupostari per al 2023 i "han d'anar a banda" dels comptes. Tot i les versions contradictòries, Mas ha assegurat que "s'està avançant i accelerant" en les negociacions.