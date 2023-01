El president de la Generalitat, Pere Aragonès, participarà de la cimera hispano-francesa que se celebrarà el 19 de gener al MNAC, a Barcelona, i el Govern no anirà a la manifestació independentista convocada per Òmnium, ANC i Consell per la República coincidint amb la trobada.

En roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha argumentat que a Aragonès "li pertoca ser a l'acte institucional com a primera institució del país". "No regalem espais que ens pertoquen", ha afegit tot remarcant que la cimera i la manifestació són dos actes diferents. El Govern "respecta i entén" la mobilització i retreu al govern espanyol que "està utilitzant la cimera amb finalitats partidistes".