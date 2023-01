Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn no demanaran finalment l’absolució al Tribunal Suprem arran de l’entrada en vigor aquest dijous de la reforma dels delictes de sedició i malversació, com inicialment havien dit a l’ACN fonts de la seva defensa. Tots tres actuaran en la mateixa línia que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i esperaran que sigui el Tribunal Europeu dels Drets Humans el que tombi la sentència. El Suprem preveu demanar a les parts en els propers dies posició sobre com afecta la reforma, però la resolució pot trigar mesos. Pel que fa als condemnats d’ERC, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell es posicionaran a favor de la revisió però estudien la forma de vehicular-ho.

L'advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero, ha dit a RAC1 que demanarien la revisió, però alhora ha advertit que la resolució del Suprem pot trigar gairebé un any, per la complexitat de la causa i les parts personades. La seva postura ha estat després rectificada. Melero ha dit que veu difícil que Jordi Turull i Oriol Junqueras arribin a temps de presentar-se a les properes eleccions. Segons ell, l'anul·lació del delicte de sedició és bastant "clara", però en el cas de la malversació la seva reforma va ser "precipitada" i "planteja problemes interpretatius". També ha indicat que hi ha hagut converses entre els advocats, però no ha confirmat si hi ha una estratègia comuna.

Per part d'ERC, fonts del partit expliquen a l'ACN que és evident que volen la revisió de la pena i l'absolució de tots els condemnats, però no donen per fet que demanin de forma explícita i proactiva la revisió, sinó que potser esperen que el Suprem els demani un posicionament i mentrestant només ho demanen públicament però sense escrits judicials. Els advocats estan acabant de tancar la millor estratègia.

La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha dit a RTVE i a RAC1 que "és una gran notícia poder posar justícia o minimitzar la repressió que no s'hauria d'haver produït". Per això, els republicans es mostren "satisfets que es pugui començar a caminar i que es vegin les conseqüències" el més aviat possible.

Preguntada per com valora que alguns presos de Junts demanessin revisió de les penes gràcies a la reforma del Codi Penal, Vilalta ho ha considerat "una mica incoherent" perquè es van oposar a la modificació legal, però també ha afegit que se'n alegra que hi hagi persones que es puguin veure beneficiades per una situació "millor".

Per part dels membres d'ERC condemnats per l'1-O, la portaveu del partit ha explicat que s'estan demanant "totes les revisions", tot i que després el partit ha matisat que encara estudia la qüestió. En demanar-li per la situació de la secretària general del partit, Marta Rovira, exiliada a Suïssa, Vilalta ha dit que es tracta d'un cas diferent perquè està processada per rebel·lió.

Finalment, segons ha pogut saber l'ACN, l'expresident de l'ANC i exsecretari general de JxCat Jordi Sànchez defensa que el dany fet per la sentència no el pot reparar ara una revisió de la condemna per aixecar la inhabilitació, i creu que demanar l'absolució podria debilitar la demanda que va interposar al TEDH, perquè hi ha el risc que els magistrats d'Estrasburg interpretin que ell accepta que el dany ha quedat reparat. La prioritat des del primer moment de Sànchez és que la sentència arribi a Europa, i no ho vol posar en perill. Arguments similars utilitza l'expresident d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart per no presentar cap escrit al Suprem demanant la revisió.

Per la seva banda, l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha dit a Catalunya Ràdio que la defensa dels exiliats passa per una altra via i no la vol precipitar. L'única notícia que té sobre la qüestió dels condemnats és les que ha llegit a la premsa.