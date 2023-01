El líder del PSC, Salvador Illa, ha llançat un ultimàtum al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per pactar uns pressupostos. "Si no s'accepten totes, íntegrament, la totalitat, i el conjunt sencer de les nostres propostes no hi haurà acord pressupostari amb el PSC", ha advertit, i ha afegit que si el Govern català no incorpora les seves peticions "no cal perdre més el temps". Així s'ha pronunciat en un acte a Cardona, acompanyat de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que també ha afegit pressió al Govern en relació als grans projectes, com l'ampliació de l'aeroport. De fet, Sánchez ha dit que "costa molt" arribar a acords en matèria d'infraestructures a Catalunya perquè el Govern "no és valent" ni "ambiciós".

Els socialistes ha reunit el 'govern alternatiu' aquest dijous al Bages i Illa ha aprofitat l'ocasió per seguir pressionant. Des del PSC insisteixen que cal aprovar tot el paquet de propostes que van presentar, que inclou projectes com el Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport o la B-40, i que de moment ha encallat les negociacions. Illa s'ha mostrat contundent en defensar les seves condicions i ha remarcat que respectaria que el Govern no les volgués acceptar però llavors els ha instat a "buscar altres suports". En aquesta línia, el líder socialista ha tirat d'una metàfora futbolística per criticar les negociacions amb l'executiu i ha dit que ara mateix el Govern està "fent servir pilotes per fer rondós", mentre que el PSC el que vol és "xutar a porteria". Illa ha remarcat que cal tirar endavant projectes com l'ampliació de l'aeroport "fent-ho ben fet". "És incòmode? Sí, però governar en temps complexos és incòmode", ha resolt. Durant la seva intervenció el socialista també ha posat el focus en el Quart Cinturó i en el Hard Rock, i ha assegurat que si hi ha el "consens" del territori no s'entendria que el Govern "amagués el cap sota l'ala". Per la seva banda, la ministra de Transports s'ha afegit a la pressió al Govern i s'ha centrat en els acords en infraestructures, que assegura que són molt difícils amb la Generalitat perquè "no es té projecte, no s'és valent i sempre es mira des del curt-terminisme i el rèdit electoral més immediat". Sánchez ha admès que tots els grans projectes "sempre tenen alguna externalitat negativa" però ha subratllat que "cal mirar més enllà i ser més ambiciosos". La ministra ha dit que quan es pot aconseguir acords és perquè "s'empeny a la Generalitat" i l'executiu català hi accedeix "arrossegant els peus". "Hi ha una espècie d'histèria que fa difícil concretar projectes", ha afegit. D'altra banda, Sánchez també s'ha referit a la situació política a Catalunya i ha celebrat que "gràcies a l'aposta pel diàleg" ara s'hagi "restablert la cooperació institucional". Segons ha remarcat, s'ha pogut "reconstruir els ponts dinamitats", que ho havien estat "per causa exclusiva de la dèria independentista i del bloqueig del PP".