La Marató de Donants de Sang ha arrencat aquest divendres amb l'objectiu de superar les 10.000 donacions en una setmana. Entre el 13 i el 20 de gener es podrà donar sang als principals hospitals catalans i en una seixantena de punts de donació repartits per tot el territori. Després del Nadal, el propòsit és recuperar els nivells òptims de reserves de sang, que durant el període festiu han disminuït fins a un 20%. Segons ha detallat el director assistencial del Banc de Sang i Teixits, Joan Ramon Grifols, ara com ara hi ha reserves per uns quatre dies, mentre que la meta és disposar de sang per a vuit dies. Fins ara, han reservat cita unes 4.500 persones, i s'espera poder omplir fins a 1.000 bosses de sang per dia.

Sota el lema 'Donar sang sona bé', aquest divendres s'ha posat en marxa marcador situat en un espai de l'Eixample habilitat com a punt de donació. Aquí s'hi han trobat diferents representants de les entitats impulsores de la marató de donació de sang: la Federació de Donants de Sang de Catalunya, Creu Roja i el Banc de Sang. El president del Banc de Sang i Teixits, Andreu Mas-Colell, ha inaugurat la jornada fent una crida a nous donants. Segons ha constatat, durant un any "normal" es produeixen unes 30.000 baixes de donants, que es veuen compensades per 30.000 altes de noves persones que s'animen a donar sang. "Durant la pandèmia vam tenir 20.000 altes, i per tant convé incorporar nous donants", ha reclamat. En aquest sentit, Mas-Colell ha volgut animar a les persones a contribuir en la campanya: "Donar és molt fàcil i produeix una gran satisfacció, animeu-vos". Per la seva banda, el director assistencial del Banc de Sang i Teixits, Joan Ramon Grifols, ha explicat que les reserves de sang acostumen a caure durant períodes festius o durant l'estiu. "L'objectiu de la marató és recuperar el 20% de pèrdues per poder fer front als propers mesos", ha assenyalat. Segons Grifols, l'activitat assistencial dels mesos vinents serà "a ple rendiment" i les reserves actuals "són justes". "No és alarmant, però venen una sèrie de setmanes en què hem de disposar de les donacions", ha afirmat. Grifols també ha fet valdre la funció de la marató, tot i que ha admès que el Banc de Sang i Teixits necessita donacions diàries. "La marató va molt bé per cridar l'atenció i despertar vocacions, però ens interessa que la donació sigui cada dia de cada any", ha conclòs. "Sempre que he pogut he donat sang, perquè és important" Fins al punt de donació de l'Eixample s'hi ha acostat la Pilar, una donant de 19 anys que afirma que des que va fer els 18 anys ha donat sang "sempre que ha pogut". "Gràcies a Déu, -la necessitat de donacions de sang- no em toca personalment, però ho faig perquè és important", ha constat. En la mateixa línia s'ha expressat en Tarcís, un donant de 66 anys, diu que és donant habitual, i que ho fa "cada dos per tres", habitualment a l'Hospital Clínic i a Sant Pau. "Els hospitals sempre van curts de sang i seria terrible que en una urgència es quedessin sense. No costa res fer-ho", ha expressat. Per la seva banda, Ignasi Carrasco, director de l'àrea assistencial del Servei Català de Salut, també s'ha animat a donar sang en aquesta primera jornada i ha explicat dona sang perquè "la sensació de benefici pels altres supera amb escreix la petita incomoditat de la punxada".