La Fundació Franz Weber ha demanat una normativa pròpia i allunyar els menors d'edat de la caça després de la mort aquest dissabte d'un home a Canejan pel tret accidental d'un caçador.

L'organització ha alertat sobre la necessitat d'impulsar una normativa catalana amb l'objectiu de prevenir nous incidents com aquest. Els naturalistes apunten que l'actual llei de caça, del 1970, es estatal, predemocràtica i no inclou mesures per evitar la presència de menors i els exposa als riscos. A més, ha criticat que a Catalunya es pugui obtenir una llicència de caça als 14 anys, en el que assegura els suposa una exposició a accidents, trets negligents, caigudes o reaccions d'animals ferits.

La Fundació ha afirmat que segons les dades facilitades per la Guàrdia Civil, entre el 2007 i el 2020 es van produir centenars de d'incidents durant caceres a l'estat, amb 63 morts i 483 ferits, sense tenir en compte Catalunya i el País Basc.

D'altra banda, l'organització també ha criticat que les administracions publiques "ignoren deliberadament" el consum d'alcohol que es dona en els contextos de caceres.

Per tot plegat, ha considerat que la caça és un perill per a la naturalesa, la biodviersitat i per a qualsevol persona que participi en les batudes o que sigui aliena a aquestes.