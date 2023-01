El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que el procés independentista català "només s'acabarà si així ho expressen les urnes". Ho ha dit aquest dilluns durant un esmorzar informatiu del Fòrum Europa en què ha afirmat que fa anys que sent "que ha mort el procés" però que "elecció rere elecció els ciutadans no només ho desmenteixen sinó que n'incrementen el suport".

Preguntat per un hipotètic retorn a la política institucional si decau la seva inhabilitació després que s'hagi modificat el Codi Penal, ha considerat que es tracta de "ciència ficció" i que no hi pensa "gens". "No hi penso perquè si fos pel Tribunal Suprem estaríem tancats en una presó en una illa i la clau llançada al mar", ha valorat. El seu objectiu, ha afegit, és arribar a instàncies europees.

Turull ha repassat durant la seva intervenció diverses qüestions d'actualitat, com la negociació dels pressupostos de la Generalitat, la trobada entre els governs d'Espanya i França de dijous i les eleccions municipals del proper mes de maig. Sobre aquests comicis, ha considerat que la candidatura de Xavier Trias a Barcelona és "l'única opció de canvi real" i ha subratllat que "no hi ha cap acord amb el PDeCAT", almenys de moment, per concórrer plegats a les llistes, a Barcelona ni a cap altre indret. "Com a coalició amb el PDeCAT no hi ha cap acord", però sí amb persones "a cavall d'una cosa o una altra", ha reconegut.

Pel que fa als pressupostos, ha plantejat un dilema al Govern entre Junts i el PSC com a socis per als comptes, que veu incompatibles, i ha retret al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que "no ha volgut fer una reflexió en profunditat sobre el que ha suposat la sortida del Govern de Junts", que creu que ERC ha interpretat com "una rabieta".

Sobre la cimera Espanya-França, ha celebrat la "gran oportunitat" que suposa la manifestació sobiranista contra l'esdeveniment "per reactivar els dos actius de l'independentisme: la mobilització i la unitat". Alhora, ha defensat que si Junts encara fos al Govern acudiria igualment a la protesta i ha preguntat si La Moncloa va informar prèviament a la Generalitat que es faria aquest acte a Catalunya abans de fer-ho públic.

La trobada amb Turull ha reunit figures visibles del partit, com la seva presidenta, Laura Borràs; el cap de files al Parlament, Albert Batet, i els portaveus Josep Rius i Mònica Sales. També hi ha assistit l'expresident de la Generalitat Artur Mas i els portaveus d'ERC, Marta Vilalta, i del PSC-Units, Alícia Romero, així com el senador Josep Lluís Cleries, l'exsecretari general de Junts i expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, entre altres.