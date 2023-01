La catalana Maria Branyas s'ha convertit en la persona més gran del món als seus 115 anys, segons ha avançat Catalan News, després que la francesa Lucile Randon, de 118, hagi mort aquest dimarts. Branyas ha heredat automàticament el títol d'acord amb el recompte que elabora des de fa més de 20 anys el Grup de Recerca Gerontològica, del grup Guinnes de Rècords Mundials. Aquest dimarts al vespre, la residència on Randon ha passat els seus últims dies ha informat l'Agència France-Presse que la persona que fins a aquest moment havia estat verificada com la de més edat del món havia mort.

Nascuda el 4 d'abril del 1907 a San Francisco, Califòrnia, en una família catalana, Branyas va arribar a Catalunya de petita i té records que es remunten a la primera Guerra Mundial i a la guerra civil espanyola, segons explicava el 2019 en una entrevista a Catalan News.

De fet, el retorn a Catalunya de la família, quan ella tenia 7 anys, es va produir el 1914, en ple esclat de la primera gran guerra del segle XX. "Vam arribar en vaixell. A causa de la guerra Alemanya atacava el nord i no podies travessar els mars nòrdic, vam haver d'anar per les Açores i per Cuba", explicava.

El maig del 2020, Maria Branyas es va convertir en la persona més gran del món en sobreviure a la covid-19 a l'edat de 113 anys.