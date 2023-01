La sala penal del Tribunal Suprem ha acordat enviar l’exdiputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel a judici per desobediència a l’Audiència de Barcelona. L’alt tribunal ha confirmat la conclusió del sumari dictada pel magistrat Pablo Llarena en la causa del procés, i ha constatat que no és competent per jutjar Gabriel, ja que ja no és aforada. Així doncs, ha remès la causa a l’Audiència de Barcelona, l’òrgan competent per tramitar-la.

L’exdiputada de la CUP va tornar el 19 de juliol i va comparèixer davant de Llarena, que la va deixar en llibertat.