El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha conversat breument amb el president espanyol, Pedro Sánchez, durant uns 40 segons. Segons fonts de Presidència, Aragonès li ha dit que el procés "no ha acabat" i han parlat de la situació política actual. Aragonès li ha ha recordat els temes que li va fer arribar per carta per abordar a la cimera hispano-francesa. Més tard el cap del Govern ha conversat durant uns 15 segons amb el president francès, Emmanuel Macron, a qui ha traslladat que Catalunya vol ser un soci europeu. Aragonès ha marxat abans d'acabar l'acte de rebuda de la cimera, i no ha estat present quan han sonat els himnes d'Espanya i França. La xiulada de la concentració independentista s'ha escoltat des de l'esplanada del MNAC.