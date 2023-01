Unes 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 30.000 segons els organitzadors, han protestat aquest dijous al matí contra la cimera hispano-francesa que se celebra al MNAC amb la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, i el seu homòleg francès, Emmanuel Macron. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també hi ha assistit per donar la benvinguda a l'acte, però ha marxat abans d'acabar la rebuda i no ha estat present quan han sonat els himnes d'Espanya i França.

Sota el lema 'Aquí no s'ha acabat res', milers d'independentistes s'han congregat a les 9 del matí per respondre a la "provocació" i "l'acte d'ocupació" que consideren que representa la cimera. La convocatòria ha estat impulsada per l'ANC, Òmnium i el Consell de la República i compta amb el suport d'ERC, Junts i la CUP i d'una quarantena d'entitats.

Els manifestants s'han concentrat a l'alçada de la Font Màgica de Montjuïc, diversos trams d'escales per sota del MNAC, on a partir de les 10.30 ha començat la cimera. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, es va queixar el dimecres que tot i que la voluntat dels convocants era poder protestar més a prop de l'edifici, a les Quatre Columnes de Josep Puig i Cadafalch, finalment el cordó policial els obliga a endarrer el punt de trobada. En aquesta línia, va criticar que "com més lluny" se situa la concentració "menys es reconeix el dret a protesta".

La xiulada de la concentració independentista, tot i així, s'ha escoltat des de l'esplanada del MNAC.

Aquesta cimera ha reactivat la unitat de l'independentisme al carrer, ja que a la concentració a banda de les entitats hi haurà representants d'ERC, Junts i de la CUP, que no es trobaven en una manifestació des del cinquè aniversari de l'1-O. Tot i això, els darrers dies s'ha retret a ERC la "contradicció" de ser present a la protesta mentre Aragonès assistia a la cimera.

Qui ha convocat la manifestació? Les entitats organitzadores han estat l'ANC, Òmnium, Consell de la República Catalana, Acord d’Esquerres per la República Catalana, Associació Atenes, AMI, Ateneu Sobiranista Català, Cambra de Comerç de Barcelona, Constituents per la Ruptura i Intersindical.

Junqueras, escridassat, abandona la concentració

Una de les imatges que ha deixat la concentració és la marxa del president d'ERC, Oriol Junqueras, que ha abandonat la protesta després de rebre escridassades i xiulets d'alguns dels manifestants. "Traïdor" i "botifler" són algunes de les consignes que han cridat contra el líder republicà. Fonts d'Esquerra consultades per l'ACN asseguren que Junqueras ja tenia previst marxar perquè a les 10 hores tenia un compromís. Al seu torn, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha defensat que s'ha de respectar la "llibertat d'expressió" de la gent i que els polítics han de "prendre nota".

"No hi ha normalitat sinó un conflicte polític no resolt"

El manifest de les entitats i partits independentistes contra la cimera denuncia que Espanya i França no tenen "cap intenció" d'afrontar democràticament el conflicte polític català. El text adverteix que els presidents espanyol i francès, Pedro Sánchez i Emmanuel Macron -respectivament-, "pretenen vendre una imatge de normalitat, però la realitat és tossuda; als Països Catalans no hi ha normalitat sinó un conflicte polític no resolt".

"Una foto provocativa no convertirà Espanya o França en estats més democràtics sinó més hipòcrites", afegeix el manifest, que han llegit Pere Manzanares, tinent alcalde de l'ajuntament d'Elna, i Gemma Pera, "represaliada" per les mobilitzacions de suport al raper Pablo Hasél.

El text que han preparat les entitats organitzadores -ANC, Òmnium i Consell de la República- assevera que "l'única normalitat democràtica" als Països Catalans és la mobilització "contínua i transversal" d’una societat "decidida" a defensar les seves llibertats nacionals, a exercir els seus drets civils i polítics i a viure en una república catalana, independent, justa i lliure per a tothom. El manifest també avisa que, dins del MNAC, on se celebra la cimera entre els governs espanyol i francès, s'hi troba l'executiu d'un estat "que empresona artistes". El text també reitera que als Països Catalans hi ha una "vulneració sistemàtica" de drets fonamentals, amb exiliats i més de 4.200 "represaliats" per defensar drets democràtics.

Les reaccions: La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha defensat que Catalunya "és una nació que vol decidir el seu propi futur i les seves pròpies polítiques i decisions" i per això la cimera hispano-francesa "no és ben rebuda". Per a la líder de l'entitat, la protesta "multitudinària" certifica que "el procés no és mort, al contrari, és ben viu" i significa que "aquí no s'ha acabat res".

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha insistit que "el conflicte polític és ben viu i no s'ha resolt de manera democràtica". "Som aquí per dir-li a Pedro Sánchez que no només ho tornarem a fer, sinó que ens estem preparant per tornar-ho a fer", ha advertit en declaracions als mitjans. Antich ha assegurat que tot i les "operacions de màrketing i els esforços" del govern espanyol per demostrar que "no passa res", a Catalunya "no hi ha normalitat democràtica". A més, ha celebrat que l'independentisme s'hagi mobilitzat "de manera unitària".

Antoni Castellà, del Consell per la República, ha assegurat que aquest dijous Sánchez "ha fet el ridícul": "Ha intentat dir-li al món i a Europa que el procés independentista ha acabat i avui el poble de Catalunya li diu al món i a Europa que el procés no ha acabat".

El president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni, ha celebrat que la manifestació constata que "res s'ha acabat" perquè han aconseguit omplir l'espai on havien convocat la protesta "en un dia i una hora difícil". Amb les eleccions municipals de maig a la vista, Gaseni ha emplaçat a "confirmar" que l'independentisme continua fort revalidant i augmentant les alcaldies independentistes al país.

La Cambra de Comerç de Barcelona també s'ha sumat al suport a la concentració contra la cimera. La seva presidenta, Mònica Roca, ha subratllat que no tenen "cap problema" amb el fet que dos presidents es trobin per discutir sobre les seves qüestions" però ha remarcat que és "inacceptable" si aquesta trobada es fa "per provocar". "És una provocació que vinguin a casa nostra fent veure que no ha passat res", ha insistit.

El secretari general de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló, ha advertit que "res ha acabat" i ha dit que només amb la "unitat política, civil i social del poble" es podrà tirar endavant el procés independentista.



Aragonès diu a Sánchez que el procés no ha acabat i trasllada a Macron que Catalunya vol ser un soci europeu

El president de la Generalitat ha conversat breument amb el president espanyol, durant uns 40 segons. Segons fonts de Presidència, Aragonès li ha dit a Sánchez que el procés "no ha acabat" i han parlat de la situació política actual. Aragonès li ha ha recordat els temes que li va fer arribar per carta per abordar a la cimera hispano-francesa. Més tard el cap del Govern ha conversat durant uns 15 segons amb el president francès, Emmanuel Macron, a qui ha traslladat que Catalunya vol ser un soci europeu.

En un article publicat aquest mateix dijous al diari ‘Le Monde’, Aragonès ja s'havia posicionat en aquest sentit. El president ha tornat a defensar un acord transparent que «ha d’establir les bases» per a un referèndum d’independència, que reconeguin totes les parts implicades i que compti amb acompanyament de la comunitat internacional. «Proposo debatre i pactar un acord de claredat sobre quan Catalunya pot exercir de nou el dret a decidir i que estableixi les bases i les condicions per poder fer un referèndum», ha exposat.

Aragonès ha insistit que hi ha «una majoria sòlida, àmplia i transversal de la societat catalana que vol decidir democràticament» i veu en la negativa del Govern a la celebració d’un referèndum l’origen del conflicte polític. Així mateix, ha enaltit que la negociació entre el Govern i l’Executiu liderat per Pedro Sánchez «comença a aportar els seus fruits en l’àmbit del final de la repressió», en al·lusió explícita a la reforma del Codi Penal i els indults, si bé ha convingut que afronten dificultats i els costa avançar.