Una manifestació amb unes 2.500 persones convocada pels CDR cap al consolat de França ha viscut moments de tensió aquest dijous al migdia quan els manifestants han volgut enfilar Ronda Sant Pere cap a la plaça Urquinaona de Barcelona.

Una línia policial d’antidisturbis els ho ha impedit i hi ha hagut cops de porra i alguna empenta per evitar el pas dels concentrats. L’activista Jordi Pesarrodona ha caigut a terra i els assistents han escridassat els agents. La manifestació ha sortit des de l’avinguda Maria Cristina cap a les 11.30 hores i ha arribat al consolat, a plaça Catalunya, sense incidents. Durant la marxa i davant del consolat s’han cridat consignes com 'Ni Espanya, ni França: Països Catalans' o 'Ni Sánchez, ni Macron: Puigdemont'. Hi ha unes 2.500 persones, segons la Guàrdia Urbana.

La manifestació ha tingut lloc després de la concentració del matí a a Montjuïc, on entre 6.500 persones segons la Guàrdia Urbana i 30.000 segons els organitzadors, han protestant contra la cimera hispano-francesa.

La intenció inicial dels manifestants era anar cap a la seu de la delegació del govern espanyol a Catalunya, al carrer Mallorca, però finalment han decidit anar cap a la plaça Sant Jaume pel Portal de l’Àngel. Hi han arribat unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana. De nou, els antidisturbis s'han situat al carrer de Jaume I i al carrer de la Llibreria per impedir que els manifestants avancessin cap a Via Laietana.

En arribar a plaça Sant Jaume, els manifestants han cridat consignes contra l'executiu de Pere Aragonès, com 'Aquest Govern no ens el mereixem'.

En un principi la manifestació havia d'acabar al consolat francès de Barcelona, protegit amb diversos furgons dels Mossos d'Esquadra. En aquest punt la mobilització s'ha aturat i han fet un clam a favor de la independència. Davant del consolat s'hi ha pogut veure diversos representants de la CUP, com la presidenta del grup parlamentari, Dolors Sabater, o els diputats Dani Cornellà i Montserrat Vinyets.