El sindicat Metges de Catalunya ha convocat aquest divendres tres jornades de vaga els dies 1, 2 i 3 de febrer amb aturades parcials, amb una crida dirigida a tots els facultatius dels hospitals i centres d'atenció primària (CAP) del sistema sanitari públic català. El sindicat majoritari entre el personal mèdic ha registrat la nova convocatòria a les portes de la vaga de la setmana que ve, el 25 i 26 de gener, davant els "greus problemes" del sistema sanitari. En un comunicat, Metges de Catalunya espera que el Departament de Salut proposi "mesures d'efecte immediat" per resoldre la "sobrecàrrega assistencial" i la "crisi de facultatius". El sindicat i la conselleria es van reunir dimecres i el proper dilluns hi ha prevista una nova trobada.

Metges de Catalunya amplia a més dies la crida a la vaga dirigida a tots els facultatius dels hospitals i CAP de l'Institut Català de la Salut (ICS) i de la xarxa sanitària concertada (Siscat). La nova convocatòria, però, es concreta en aturades parcials: el dimecres 1 de febrer i el divendres 3 de febrer, de 8h a 11h i de 17 h a 20 h als hospitals i d'11 h a 14h i 17 h a 20 h a l'atenció primària i, el dijous 2 de febrer, de 8 h a 00 h tant als hospitals com als CAP.

El sindicat mèdic ja havia advertit que les dues jornades de vaga convocades pel gener podrien tenir continuïtat si la conselleria no aportava solucions davant els "greus problemes" que pateix el sistema, "en especial la sobrecàrrega de treball i la crisi de facultatius derivada de les condicions assistencials, laborals i retributives" dels professionals, exposa l'organització en un comunicat enviat aquest divendres.

Metges de Catalunya reconeix que en l'inici de les negociacions amb Salut, el passat dimecres, va corroborar que el diagnòstic de la situació i les preocupacions són "compartides", però el sindicat espera que les mesures que es plantegin per part de la conselleria "tinguin un efecte immediat i un calendari concret d'aplicació".

El sindicat demana que les propostes es dirigeixin a "la planificació de recursos, la retenció del talent mèdic, la formació continuada dels professionals i la millora de les condicions de treball".

Segons van explicar dimecres a la sortida de la reunió, al sindicat li va faltar concreció per part de Salut. Per la seva banda, el departament va lliurar una proposta per escrit a Metges de Catalunya i va quedar a l'espera que el sindicat la valorés de cara al proper dilluns, quan s'espera que es tornin a reunir.