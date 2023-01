La comunitat iraniana ha sortit al carrer aquest dissabte a Barcelona per demanar que s'aturin les violacions dels drets humans al país. Amb el lema 'Dona, vida i llibertat", la manifestació ha arrencat a les 12 del migdia a plaça de Catalunya i ha finalitzat al cap de dues hores a la plaça Sant Jaume, on s'ha llegit un manifest en farsi i català. Els convocants han demanat que cessin totes les execucions, que s'alliberin els presos polítics i que la comunitat internacional es posicioni. Denuncien que només en quatre mesos el règim iranià "ha detingut sense cap garantia legal més de 20.000 persones". La convocatòria ha rebut el suport de 41 organitzacions catalanes. Segons els convocants, la marxa ha aplegat al voltant de 3.000 persones.

La protesta a Barcelona arriba quan fa quatre mesos de l'assassinat de la jove de 22 anys, Mahsa Jina Amini, el 16 de setembre de 2022 a mans de l'anomenada 'policia de la moral'. La comunitat iraniana denuncia que, només en els darreres quatre mesos, el règim iranià ha detingut a més de 20.000 persones i recorden que en aquests moments hi ha més de 100 persones detingudes que corren el risc de ser executades de forma imminent. Des de l'inici de les protestes, el setembre de 2022, més de 500 persones han estat assassinades i quatre joves han estat executats per haver-hi participat.

Ana Beltran és una de les organitzadores i filla d'un exiliat iranià. Denuncia que a l'Iran "continua la repressió intensa" i assegura que "al país continua havent-hi molts detinguts i molta violació dels drets humans a dins i fora de les presons". Recorda que a l'Iran no es poden organitzar manifestacions com la d'aquest dissabte a Barcelona i diu que actualment hi ha algunes manifestacions "puntuals i esporàdiques".

Beltran apunta que les tres principals reivindicacions que tenen són: que s'aturin totes les execucions que hi ha previstes; que s'alliberin tots els presos polítics que hi ha hagut des de l'inici de les protestes; i que la comunitat internacional "agafi una posició clara sobre aquest tema i que no tingui una relació tan ambigua amb l'Iran". Una altra de les organitzadores, l'Elham, ha explicat que a l'Iran la situació es viu amb "molta tristesa i impotència", però al mateix temps creu que també hi ha "molta força i energia per a posar-hi fi". Creu que són importants manifestacions com la de Barcelona perquè "tota la comunitat occidental sàpiga que es tracta d'una lluita pels drets humans bàsics. No es tracta només de les dones, estan matant nens i violant a noies molt joves".

La marxa ha arrencat a les dotze del migdia de plaça de Catalunya i s'ha dirigit fins a la plaça de Sant Jaume on s'ha llegit un manifest en català i iranià. En català l'ha llegit Natza Farré (Òmnium), Carme Suñer (FundiPau), Mar Companys (Lafede.cat) i Mireia Roig (estudiant de la UAB). També s'han pogut escoltar dues cançons populars que han fusionat el català i el persa i la poeta Mireia Calafell ha recitat en català 'Baraye', considerat l'himne de la revolució a l'Iran.