El Departament d’Interior ha ordenat retirar un vídeo promocional sobre la feminització del cos de Mossos d’Esquadra on apareix un cartell d’un grup d’ultradreta en un despatx d’una agent de l’àrea de mediació, segons han confirmat a l’ACN fonts del departament. El vídeo ha estat denunciat per diferents usuaris a les xarxes. El cartell de Democràcia Nacional està situat al costat d’altres de grups i entitats amb diferents ideologies i sensibilitats diferents, com ara independentistes o contra els desnonaments. Fonts d’Interior han argumentat que són els interlocutors que té aquesta agent en la seva tasca de mediació, i per tant no els tenia col·locats per una qüestió ideològica.

Al marge d’això, el vídeo es va gravar fa un mes, però ja fa tres setmanes que el cap de l’àrea va ordenar retirar tots els cartells polítics, en tractar-se d’oficines policials.