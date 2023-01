L'encara primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat aquest dilluns que deixa el càrrec i l'acta de regidor per actuar "des de la màxima llibertat" i dedicar-se a la campanya electoral per tornar a l'Ajuntament com a nou alcalde. Segons ha dit en roda de premsa, la renúncia a l'acta es farà efectiva el pròxim 1 de febrer. Per tant, està prevista la seva participació "amb normalitat" al plenari d'aquest divendres. Collboni ha dit que no ha pogut parlar per telèfon amb l'alcaldessa Ada Colau i, en conseqüència, li ha fet una comunicació per whatsapp. Amb tot, espera tenir-hi una conversa "amb tranquil·litat" les pròximes hores.

El socialista ha indicat que la passa que fa "no va en contra de ningú" i ha donat per fet que es mantindrà el govern de coalició amb els comuns tot i que ell surti del govern. De fet, ha dit que la resta de regidors socialistes continuaran a l'executiu municipal. L'actual tercera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, assumirà la primera tinència un cop marxi Collboni, segons ha explicat ell mateix, i ocuparà el càrrec fins al final del mandat. Collboni ha assenyalat que vol iniciar un Una nova etapa nou camí per construir una candidatura electoral "sòlida, il·lusionant i seriosa" amb l'objectiu d'obrir una nova etapa per "recuperar la millor Barcelona". L'alcaldable socialista ha afirmat que vol liderar "la majoria del canvi" i s'ha mostrat convençut que això li cal fer-ho "des de la màxima llibertat". En aquest sentit, ha apuntat que hi ha una majoria de barcelonins que comparteixen un projecte per una Barcelona que deixi enrere "anys de desencís". "Volem tornar a estar enamorats de la nostra ciutat", ha afegit. "S'ha d'estar disposat a anar a totes i jo vaig a totes per Barcelona", ha declarat. La decisió d'abandonar el govern, ha dit, ha estat "meditada" i és "honesta i necessària" per obrir una nova etapa "sense complexos". També ha assegurat que cal girar pàgina "de les propostes excloents, partidistes i tancades" i que la ciutat tingui un nou alcalde "amb energia, capacitat de diàleg, treball i gestió". Per tot plegat, concentrarà els pròxims quatre mesos a explicar les propostes del partit per a la ciutat i escoltar la ciutadania. Funcionament "ordinari" del govern Durant l'atenció als periodistes, Collboni ha tret pit de la gestió feta des del govern i ha remarcat que les grans decisions del mandat ja s'han pres. S'ha referit al fet que s'hagin aprovat quatre pressupostos i també ha fet un balanç positiu de la situació econòmica de la ciutat. En aquesta línia, ha donat per fet que la resta de regidors socialistes continuaran fent les seves funcions i que la seva candidatura no alterarà el funcionament normal del govern de coalició. També s'ha mostrat confiat que l'executiu entre comuns i socialistes continuarà. "Es mantindran els acords de governabilitat, no són pactes nominals i dono per descomptat que es respectaran els espais acordats", ha conclòs. Sobre les crítiques per part del tinent d'alcaldia Jordi Martí (BComú) o el líder d'ERC Ernest Maragall a la decisió, s'ha limitat a fer una crida a la calma. "Farem les coses ben fetes, per responsabilitat i respecte institucional", ha avisat. Per acabar, Collboni ha apuntat que tothom entén, ja que és període preelectoral i per això s'ha reafirmat en la seva decisió: "Té tot el sentit que jo faci aquest pas i està fonamentat". A la roda de premsa hi han assistit diversos regidors del grup municipal del PSC, com la mateixa Laia Bonet, el tinent d'alcaldia de Seguretat Albert Batlle, el regidor d'esports David Escudé o la portaveu municipal Rosa Alarcón, entre altres.