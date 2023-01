El Departament de Treball ha fixat uns severs mínims d'un docent per cada tres aules d'infantil a secundària per la vaga convocada aquest dimecres i dijous. Segons l'ordre dictada per la conselleria, hi ha d'haver també una persona de l'equip directiu per centre i el 50% de la plantilla en els centres d'educació especial, les llars d'infants i pel que fa al personal de monitoratge de menjador, servei de cuina, d'acollida, extraescolars i atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Segons el document, han registrat diversos avisos de vaga els sindicats USTEC-STEs, COS, CCOO, UGT, Intersindical-CSC, CGT i Professors de Secundària.

Pel que fa a les dependències administratives a la seu central i dels serveis territorials del Departament, hi ha d'haver una persona cada unitat orgànica entre el personal directiu i dues en el servei d'informació i atenció ciutadana. L'ordre dels serveis mínims estableix també que les direccions dels centres, un cop escoltat el comitè de vaga, ha de determinar el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims dictats, exclòs el del comitè de vaga. A més, aquests serveis mínims els ha de prestar preferentment, si n'hi ha, el personal que no exerceixi el dret a vaga. Està cridat a la vaga tot el personal laboral fix, indefinit, interí i temporal, el personal docent, el personal funcionari que depèn del Departament, el personal laboral destinat a les lars d'infants de titularitat de la Generalitat i el personal laboral docent de titularitat municipal i de les diputacions. També el personal docent dels centres que depenen del Departament de Justícia.