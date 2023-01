ERC ha obert la porta a contemplar l'opció de la Ronda Nord, una de les demandes del PSC en la negociació pressupostària, per tal de desencallar les converses. Els republicans han registrat esmenes a una moció dels socialistes sobre infraestructures que s'ha de debatre al ple del Parlament d'aquesta setmana. El text proposa "estudiar totes les propostes de millora viària possibles, incloent-hi la Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell, Castellar i la C-58. Fonts del Govern asseguren que és "un pas important" per intentar "desbloquejar" la negociació.

Segons ERC aquestes esmenes són per "mirar de trobar el punt que condueixi a l'ampli consens polític i també territorial" en la mobilitat al Vallès, "a partir de totes les opcions possibles, sense excloure'n ni imposar-ne cap".

"Pas important" en les negociacions

Des del Govern asseguren que aquest moviment és "un pas important" per desbloquejar una negociació "enquistada" i destaquen que fins ara en cap proposta de l'executiu s'havia arribat a contemplar la Ronda Nord com a opció.

De fet, en la darrera proposta que van fer arribar als socialistes no s'hi parlava de la B-40. Fonts del Govern expliquen que s'hi proposava un Pacte Nacional d'Infraestructures per tractar diverses qüestions, i que una d'aquestes fos la mobilitat del Vallès. L'executiu va enviar aquesta proposta al PSC el dilluns passat, 16 de gener, i no va arribar a obtenir resposta.

El Govern afirma que la B-40 és "l'únic escull" que ara mateix està bloquejant l'acord de pressupostos. Per la seva banda, el PSC ho nega i subratlla que "no hi ha un sol punt" de desacord.

Esmenes d'ERC al PSC

A banda de la Ronda Nord els republicans fan altres apunts al text dels socialistes. En relació a l'aeroport, el PSC proposava que l'executiu acordés amb el govern espanyol, durant el primer semestre del 2023, una comissió tècnica "que permeti acordar el nou model aeroportuari que necessita Catalunya". Els republicans afegeixen que cal que aquest nou model permeti "la seva modernització".

A més, els socialistes demanen que la cambra "constati" els "reiterats incompliments del Govern de les resolucions que l'instaven a continuar parlant amb el govern espanyol i amb AENA per a transformar i ampliar l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en un veritable hub internacional" i ERC proposa suprimir aquesta part.

Un altre punt de la moció dels socialistes demanava encarregar els estudis informatius de factibilitat per l'arribada de la línia S2 a Castellar del Vallès de FGC, així com el desdoblament de la R6 fins a Igualada i la R5 fins a Manresa. En les seves esmenes els republicans proposen que aquestes accions es facin un cop s'aprovin els pressupostos de la Generalitat per al 2023.

D'altra banda, a la moció el PSC també demana que s'acordi amb el govern espanyol el model de traspàs de recursos econòmics necessaris per a la gestió dels serveis ferroviaris que siguin competència de la Generalitat. També que es concreti, en un termini de dos mesos, el calendari per fer efectius l'allargament de la Línia 3 fins a Esplugues de Llobregat; de la Línia 4 fins a La Sagrera; i de la Línia 1 fins a Badalona. També encarregar els estudis informatius per a l'arribada de la línia S2 a Castellar del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, així com el desdoblament de l'R6 fins a Igualada i l'R5 fins a Manresa.