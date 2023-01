El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, deixa aquest dilluns el càrrec al govern municipal per centrar-se en la cursa per l'alcaldia de les eleccions del maig, segons ha anunciat ell mateix en una roda de premsa. També abandona el seu escó com a regidor.

La fins ara tercera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, substituirà Collboni com a cap visible del PSC al govern municipal fins que finalitzi l'actual mandat. PP qualifica la sortida de "postureig" i els Comuns, d' "irresponsable" El grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona ha qualificat d'"egoista" i "de postureig" la sortida del primer tinent d'alcaldia i alcaldable socialista. En un comunicat, el PP argumenta que "si Collboni volia marcar la seva pròpia línia, havia d'abandonar el govern molt abans i sortint en bloc del govern per deixar Ada Colau en solitari al govern". Per la seva banda, el portaveu de Catalunya En Comú, Joan Mena, ha considerat "irresponsable" que el fins ara el primer tinent d'alcalde abandoni el govern municipal per poder "fer campanya electoral" des de fora del mateix. Maragall (ERC) critica la "manera desesperada" de Collboni d'abandonar el Govern municipal El líder del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, també s'ha posiconat. Ha criticat la "manera desesperada" de Collboni d'abandonar el Govern municipal per centrar-se en les eleccions. I la CUP de Barcelona, sosté que la sortida del fins ara primer tinent d'alcalde de Barcelona és "una escenificació programada i acordada dels qui juguen com trilers amb els períodes electorals i les responsabilitats institucionals".