Catalunya viurà una vaga de metges el 25 i 26 de gener si no hi ha acord d'última hora entre el sindicat Metges de Catalunya, l'organisme que la convoca, i el Departament de Salut. A més, per aquest 24 de gener, un altre sindicat, la Intersindical, també ha anunciat mobilitzacions. Serà la primera setmana de protestes previstes al sector, que podria anar seguida d'una nova vaga els dies 1, 2 i 3 de febrer. En aquest article t'informem sobre l'evolució de la protesta i com et pot afectar.

Qui fa vaga? La vaga d'aquest 25 i 26 de gener la convoca el sindicat Metges de Catalunya i va dirigida a tots els facultatius dels hospitals i centres d'atenció primària (CAP) del sistema sanitari públic català. La Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, on hi ha representades el sindicat d'Infermeres, Catac-CTS-IAC, CGT Alt Camp i Conca de Barberà, SAE, FTC-IAC, Usoc, Fapic i Coordinadora Obrera Sindical, també secundaven la vaga, però finalment s'ha anul·lat per un defecte de forma. Tot i així, seran presents a les manifestacions que hi ha convocades. Què es reclama amb aquesta vaga? El sindicat majoritari entre el personal mèdic a Catalunya ha convocat l'aturada davant els "greus problemes" del sistema sanitari. En un comunicat, Metges de Catalunya espera que el Departament de Salut proposi "mesures d'efecte immediat" per resoldre la "sobrecàrrega assistencial" i la "crisi de facultatius". El sotsdirector del CatSalut, Alfredo García, ha dit que confien poder aturar la vaga de metges abans de dimecres, però alhora ha reconegut dificultats per aplicar millores sense pressupostos. En declaracions a Rac 1, García ha reivindicat que el nou equip de Salut ha endegat diverses línies de treball i algunes “han donat un bon fruit”, i ha citat la signatura del conveni del Siscat, l’acceleració de la negociació de la taula de l’ICS i la creació de la taula d’harmonització entre els dos sistemes. “La feina ha estat important”, ha assegurat. En preguntar-li sobre els pressupostos, ha reconegut que no tenir-los crea un escenari “amb moltes més dificultats” per aplicar totes aquestes millores. Com seran els dos dies de vaga? Dimarts 24 de gener: La Intersindical organitza una manifestació a la Plaça Sant Jaume de Barcelona a partir de les 11 h.

La Intersindical organitza una manifestació a la Plaça Sant Jaume de Barcelona a partir de les 11 h. Dimecres 25 de gener: Crida de Metges de Catalunya per a concentrar-se davant la seu del Departament de Salut, a la Travessera de les Corts de Barcelona, a les 10 h. Després, marxa cap a la plaça dels Països Catalans, al davant de l'Estació de Sants (aquí s'escenificarà la fuga de personal a l'estranger). Paral·lelament, nova concentració per part de la Intersindical a la Plaça Sant Jaume, que coincidirà amb la protesta d'educació.

Crida de Metges de Catalunya per a concentrar-se davant la seu del Departament de Salut, a la Travessera de les Corts de Barcelona, a les 10 h. Després, marxa cap a la plaça dels Països Catalans, al davant de l'Estació de Sants (aquí s'escenificarà la fuga de personal a l'estranger). Paral·lelament, nova concentració per part de la Intersindical a la Plaça Sant Jaume, que coincidirà amb la protesta d'educació. Dijous 26 de gener: Metges de Catalunya convoca una protesta a les 10 h a la plaça Sant Jaume. A les 11 h, manifestació fins al Parlament de Catalunya. Serveis mínims per als dies 25 i 26 de gener Normalitat a Urgències, UCI i neonatologia Els serveis mínims per a la vaga sanitària d'aquesta setmana garanteixen l'assistència sanitària urgent al sistema públic. En concret, l'ordre del Departament de Treball fixa el normal funcionament dels serveis d'urgències i de les unitats especials com les UCI o les de neonatologia i els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia en situacions urgents o de necessitat vital. Serveis que funcionaran al 25% Pel que fa als centres d'assistència extrahospitalària, aquesta assistència urgent s'ha de garantir amb el 25% de la plantilla durant el primer dia i a partir del segon s'augmentarà a un terç de la plantilla. També s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica i l'atenció d'emergències al 061. Entre les unitats especials que han de garantir el seu funcionament normal també hi ha les unitats de vigilància intensiva, les coronàries, les d'hemodiàlisi, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. Pel que fa als centres d'atenció extrahospitalària, quan es garanteixi un dispositiu especial unipersonal s'haurà de considerar aquesta situació com a mínim i el servei s'haurà de prestar amb l'assistència normal pròpia dels serveis especials i ordinaris i altres dispositius d'atenció continuada. Així afecta la vaga als serveis de neteja, transport i hostaleria El servei de neteja mantindrà l'activitat normal en les àrees d'alt risc com poden ser les urgències, l'àrea quirúrgica, les unitats de grans cremats o prematurs, el laboratori d'urgències, les sales de necròpsies o les àrees de malats immunodeprimits, entre d'altres. Pel que fa al transport sanitari, s'ha de garantir el d'atenció a totes les urgències sanitàries, per tractament oncològics, de diàlisi i d'oxigenoteràpia i per a la realització de proves que siguin urgents a criteri del facultatiu, així com trasllats d'alta segons aquest criteri també.

s'ha de garantir el d'atenció a totes les urgències sanitàries, per tractament oncològics, de diàlisi i d'oxigenoteràpia i per a la realització de proves que siguin urgents a criteri del facultatiu, així com trasllats d'alta segons aquest criteri també. El servei d' hostaleria ha de garantir el menjar de tots els malats ingressar i s'haurà de complir també el funcionament normal de coordinació d'urgències i els sistemes d'emergències mèdiques.

ha de garantir el menjar de tots els malats ingressar i s'haurà de complir també el funcionament normal de coordinació d'urgències i els sistemes d'emergències mèdiques. La resta de serveis funcionaran amb el mateix règim que en un dia festius, exceptuant els centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborals, en que passarà a ser del 50%.

funcionaran amb el mateix règim que en un dia festius, exceptuant els centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborals, en que passarà a ser del 50%. Els serveis de farmàcia es mantindran amb el personal laboral que presti serveis en els torns de guàrdia i nits establerts; el personal d'assistència sanitària de centres penitenciaris i educatius del Departament de Justícia hauran de tenir el mateix servei que un festiu i els de donació de sang la meitat del personal. Afectacions a les residències D'altra banda, a les residències de gent gran i empreses que fan funcions d'assistència, s'hauran de prestar també els serveis urgents, necessaris i inajornables d'atenció domiciliària, el servei habitual en règim de festiu en residències de gent gran i discapacitat i serveis de comunitats infantil/juvenils i el servei habitual de teleoperadors i personal d'assistèncial en la teleassistència. L'ordre del Departament de Treball afirma que la direcció dels centres afectats, un cop escoltat el comitè de vaga, ha de determinat el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims, exclòs el comitè de vaga. Aquests serveis els ha de prestar, preferentment, si n'hi ha, personal que no exerceixi el dret a vaga. I després, la vaga de l'1, 2 i 3 de febrer Per a la següent convocatòria de vaga de moment s'han plantejat com a aturades parcials: El dimecres 1 de febrer i el divendres 3 de febrer, de 8h a 11h i de 17 h a 20 h als hospitals i d'11 h a 14h i 17 h a 20 h a l'atenció primària

El dijous 2 de febrer, de 8 h a 00 h tant als hospitals com als CAP.