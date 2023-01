El sindicat Metges de Catalunya ha anunciat que manté la vaga d’aquest dimecres i dijous perquè la proposta que ha fet el Departament de Salut no és prou “transversal, concreta ni immediata”. En declaracions als mitjans després d’una reunió que s’ha celebrat en dues tandes, el sindicat ha remarcat la “bona predisposició del departament”, però ha constatat que “no s’ha arribat a temps”. “No hem arribat a un nivell d’acostament suficientment important”, ha dit Xavier Lleonart, secretari general de MC, que ha afegit que Salut ha ofert un pla molt poc concret i pendent també de l’aprovació dels pressupostos. El sindicat reclama posar límit a les agendes dels facultatius i millores retributives i de condicions.

Lleonart ha explicat que si bé és cert que en les reunions dels últims dies amb el Departament de Salut “s’han acostat posicions”, ha faltat temps per concretar. “No hem aconseguit una proposta de Salut que sigui prou transversal, homogènia per tots els companys i prou concreta i precisa i immediata com perquè desconvocar la vaga”, ha dit.

La propera reunió serà el divendres a la tarda. El secretari general de MC ha dit que estan disposats a mantenir els contactes que faci falta. “El que ens preocupa és la qualitat assistencial i la situació de malestar del col·lecti mèdic”, ha assegurat.

En aquest sentit, ha alertat que les agendes dels metges són “del tot impossibles”, i per això demanaven posar límit, sabent que això generaria més llista d’espera, però que afavoriria les condicions de treball dels facultatius i la ciutadania seria atesa en millors condicions. “Ens han ofert un pla que no té concreció i que està pendent de coses com l’aprovació dels pressupostos”, ha argumentat.