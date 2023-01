La fiscalia del Tribunal Suprem ha presentat un escrit on reclama que no es rebaixin les penes d'inhabilitació imposades a Oriol Junqueras (13 anys), Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa (12) fruit de la reforma del Codi Penal. Segons la fiscalia, malgrat la derogació del delicte de sedició, el tribunal pot mantenir les inhabilitacions tal com van quedar a la sentència del procés perquè la seva durada entra a la forquilla prevista per al delicte de malversació agreujada que els atribueix (entre 10 i 20 anys). En canvi, la Fiscalia sí que obre la porta a rebaixes a la resta de condemnats del procés.

En aquest sentit, demana una inhabilitació de 9 anys i dos mesos per a Carme Forcadell (condemnada a 11 anys i sis mesos), de 8 anys i dos mesos per a Joaquim Forn i Josep Rull (10 anys i sis mesos), i de 5 anys per a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez (9 anys). La Fiscalia es posiciona d'aquesta manera en resposta a la petició de la Sala Segona del Tribunal Suprem, que va demanar a les parts que enviessin els seus escrits abans de decidir com afecta la reforma del Codi Penal a les inhabilitacions dels condemnats del procés. Els fiscals del judici del procés, Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Jaime Moreno i Consuelo Madrigal, argumenten que les actuacions de Junqueras, Romeva, Turull i Dolors Bassa són constitutives del delicte de malversació agreujada que consta als articles 432 i 432 bis del nou Codi Penal. Aquests articles contemplen penes d'entre 10 i 20 anys d'inhabilitació, i per tant, malgrat que la sentència del procés establia que havien comès aquests delictes en concurs medial amb el de la sedició –ara derogada-, els fiscals sostenen que cal mantenir les inhabilitacions imposades pel tribunal. Segons la Fiscalia, "la forquilla de la pena d'inhabilitació que resulta de la nova redacció de la malversació és igual que la prevista al precepte penal aplicat per la sentència, fet que permet concloure que les penes d'inhabilitació imposades es troben a la meitat inferior de les actualment previstes". La fiscalia defensa d'aquesta manera la tesi –també recollida a l'última interlocutòria del jutge Llarena sobre Puigdemont- que malgrat la reforma de la malversació per diferenciar entre ànim de lucre i desviació de fons a altres finalitats públiques, cal atribuir als condemnats del procés per malversació amb ànim de lucre. La Fiscalia sí que demana rebaixes de les penes d'inhabilitacions per a la resta de condemnats del procés, però amb un matís. Pondera la desaparició del delicte de sedició atribuint als condemnats el nou delicte de desordres públics agreujats, de manera que els manté bona part dels anys d'inhabilitació a què estaven condemnats. Argumenta aquesta atribució del delicte de desordres públics agreujats assegurant que el procés va provocar "greus enfrontaments amb les forces de l'ordre" i una "alteració greu de la pau pública". Segons els fiscals, seria "incomprensible" que els "episodis violents" quedessin sense retret penal. La petició es produeix en paral·lel a una ordre de la Fiscalia General perquè els fiscals no donin suport a rebaixes de condemnes pels casos de malversació agreujada que contempla l'article 432 bis. Els fiscals del Tribunal Suprem ja es van posicionar la setmana passada sobre les conseqüències de la reforma del Codi Penal en un recurs contra la interlocutòria del magistrat Pablo Llarena, que descartava els desordres públics agreujats en el processament contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. El ministeri públic va considerar que calia aplicar aquest delicte i també el de malversació agreujada. Calendari de les inhabilitacions Segons la sentència del procés que ara la Fiscalia demana mantenir, la inhabilitació de Junqueras amb la pena de 13 anys de presó no s'extingirà fins al 5 de juliol de 2031. A la resta de condemnats per malversació a qui es manté la mateixa pena d'inhabilitació, com és el cas de Bassa, Turull i Romeva, la condemna és d'un any menys que el líder d'ERC.