Els metges han tornat a ocupar els carrers aquest dijous en el segon dia de vaga convocada per Metges de Catalunya. Després de la manifestació d'aquest dimecres, que va congregar 9.300 facultatius, els protestants s'han congregat a les 10 hores a la plaça Sant Jaume i tenen previst emprendre una marxa que finalitzarà el seu recorregut davant del Parlament, on faran una acció simbòlica amb les bates blanques per denunciar l'abandonament de la professió per part de molts facultatius per les males condicions laborals i professionals. Hi ha un miler de manifestants davant del Palau de la Generalitat.

Metges de Catalunya ha xifrat en un 70% el seguiment de la vaga en el torn de matí.