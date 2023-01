L'ANC s'ha manifestat aquest dimarts a la tarda contra Felip VI durant la seva visita a Barcelona per presidir el tradicional acte d'entrega de despatxos als nous jutges. Unes 200 persones s'han concentrat davant del Fòrum, protegit per un fort cordó policial. Ho havien de fer a la plaça Leonardo Da Vinci, però finalment han obligat els manifestants a desplaçar-se més lluny de l'entrada al recinte. En una atenció als mitjans, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha afirmat que Felip VI és el símbol de la unitat espanyola" que "oprimeix" l'independentisme i també ha carregat contra la cúpula judicial de l'Estat per no deixar exercir a Catalunya el "dret a l'autodeterminació".

"La justícia espanyola ens castiga de valent", ha denunciat Feliu, que també ha acusat el poder judicial de "reprimir" tant el moviment independentista com "el poble català. La presidenta de l'ANC ha reclamat una "justícia pròpia" que defensi "els drets de les catalanes i els catalans", així com el dret a l'autodeterminació. Feliu s'ha queixat del canvi de localització de la protesta, un fet que considera contrari al dret de manifestació. D'altra banda, ha assegurat que la concentració no ha estat organitzada juntament amb altres entitats independentistes perquè el van organitzar amb "precipitació", ja que es van assabentar tard de la presència del monarca a l'acte.