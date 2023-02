Adif inicia el pròxim dilluns, 6 de febrer, una nova fase de les obres d'implantació de l'ample estàndard entre Martorell i Sant Vicenç de Calders, en el marc del desenvolupament del Corredor Mediterrani a Catalunya. Aquestes actuacions, que es desenvolupen a l'àmbit de la infraestructura ferroviària, comportaran una restricció de la capacitat operativa. Per minimitzar-ne l'afectació, de forma conjunta amb el titular del servei, Generalitat de Catalunya, s'ha reprogramat el servei de la línia R4 per tal de garantir la mobilitat dels viatgers.

D'aquesta manera, a partir del 6 de febrer entra en servei aquest reajustament horari que s'ha planificat amb l'objectiu de mantenir l'oferta actual en dies laborables, adaptar la circulació a les obres que s'estan executant per assegurar la fiabilitat del servei prestat en aquesta línia i, a més, incrementar l'oferta amb 23 noves circulacions diàries els caps de setmana i festius.

La nova programació contempla aquest increment en cap de setmana que permet millorar la freqüència de pas a la part central de la línia. En laborable, els ajustos es concentren als extrems de les línies amb increments de temps de viatge que oscil·len entre 1 i 8 minuts. La part central de la línia on es concentra pràcticament el 60% de desplaçaments de l'R4 (Cornellà-Montcada) mantindrà els temps de viatge actuals.

A més, en una primera fase, se circularà en via única al pas per La Granada en els períodes de les 23.30 hores de diumenge 5 de febrer a les 08.00 del 13 de febrer, de les 23.30 hores de divendres 17 de febrer a les 08.00 hores del 20 de febrer, i entre les 23.30 hores de divendres 24 de febrer fins les 08.00 de dilluns 6 de març, els trens amb origen o destinació Vilafranca iniciaran o finalitzaran a Sant Sadurní. Per garantir la mobilitat, els viatgers disposen de trens amb origen o destinació Sant Vicenç de Calders i s'establirà un servei complementari per carretera entre Vilafranca i Sant Sadurní.

Tota la informació sobre aquestes modificacions del servei es comunicarà a través de megafonia a estacions, a l'interior dels trens, així com a les pantalles, teleindicadors webs www.rodaliesdecatalunya.cat, www.renfe.com i www.adif.es (apartat Estat de la Xarxa), al telèfon d'informació 900 41 00 41, a l'App Rodalies de Catalunya i Adif en tu móvil, així com en les xarxes socials (@rodalies, @infoadif i @renfe).