La consellera de Justícia i Memòria, Gemma Ubasart, ha participat aquest diumenge en l'homenatge institucional del Dia Nacional de l'Exili i la Deportació a la Jonquera (Alt Empordà). Ubasart ha reivindicat la importància de commemorar el dia d'avui, perquè "recordar l'exili és una eina per a què esdeveniments així no es tornin a repetir, ni a Catalunya ni enlloc". La consellera ha remarcat el valor del llegat "magnífic de llibertat, d'autogovern i de justícia social" de la memòria republicana i, en aquest sentit, ha reiterat la "voluntat de fer un pas més i transformar-la en palanca de canvi i en garant de la no repetició". La seva voluntat és fer-ho a través de la nova llei de memòria democràtica que està previst que s'aprovi aviat.

Ubasart també ha fet una crida a la solidaritat amb aquells qui arriben a Catalunya fugint de situacions complicades. "Avui recordem un episodi negre de la història del nostre país, que volem que serveixi per a refermar el nostre compromís amb tots i totes les exiliades i les deportades del món que en molts llocs del planeta, també a Europa, estan buscant una segona oportunitat", ha dit. L'acte ha consistit en una caminada d'un quilòmetre i mig per la mateixa ruta que van seguir les autoritats del govern republicà per exiliar-se: pel coll de Lli, a la Vajol (Alt Empordà). El director general de Memòria Democràtica, Alfons Aragoneses, i el director del Museu Memorial de l'Exili (MUME), Enric Pujol, també hi han participat. El coll de Lli és el lloc per on, el 5 de febrer de 1939, van travessar la frontera el president Lluís Companys; el lehendakari José Antonio Aguirre; el president de la República espanyola, Manuel Azaña, i el president de les Corts espanyoles, Diego Martínez Barrio. Posteriorment, la consellera ha visitat les tres exposicions del MUME: la mostra permanent sobre l'exili republicà; l'exposició temporal sobre còmics i exili, i "Art i memòria", de l'artista Miquel Duran, que tracta dels exilis i les migracions contemporànies. Dia Nacional de l'Exili i la Deportació El 5 de febrer es commemora el Dia Nacional de l'Exili i la Deportació, una efemèride que recorda –des que va ser instaurada per la Generalitat, l'any 2017– els milers de persones que van emprendre el camí de l'exili, un cop acabada la Guerra Civil. Els qui llavors eren màxims representants de les institucions republicanes ‒el president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys; el president del Govern Basc, José Antonio de Aguirre; el president de la República espanyola, Manuel Azaña, i el president de les Corts espanyoles, Diego Martínez Barrio‒ van fugir de l'ofensiva franquista pel coll de Lli, juntament amb centenars de militars i civils, com el poeta Pere Quart o l'escriptora Mercè Rodoreda, entre d'altres. La major part d'exiliats no van tornar mai més a casa seva. Es calcula que per la Jonquera i el Pertús van passar 220.000 persones de camí a l'exili, quasi la meitat de tots els que van fugir.