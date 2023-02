Una avaria en el sistema de senyalització està provocant retards de mitja hora en la circulació dels trens d'alta velocitat a Catalunya, segons han informat fonts de Rodalies. La incidència es dona en la infraestructura d'Adif i tècnics de la companyia estan treballant en la seva reparació.

Els retards es veuen agreujats perquè s'afegeix la circulació pel tram per via única com a conseqüència de les obres de la Sagrera.