Centenars de conductors de cotxes amb llicències de Vehicles de Lloguer amb Conductor (VTC) s'han mobilitzat aquest dilluns en una marxa lenta per Barcelona, des de Plaça Espanya, punt habitual d'inici de manifestacions del sector del taxi. Abans de sortir, uns 250 xofers han donat un tomb a peu a la plaça seguint un cotxe de cavall amb un taüt per escenificar un funeral del sector, "enterrat" enmig de la "guerra" entre el taxi i plataformes com Uber i Cabify i que ha estat "perjudicat" pel darrer decret del Govern que provoca una "paralització" de més del 75% de la flota. La norma està "farcida d'incoherència i d'errors" i "condemna a desaparèixer" el sector, ha lamentat Roman Llort, portaveu de l'associació VTC Gran Turisme de Barcelona.

"Un 75% dels vehicles no poden treballar de forma legal. Si un client ens contracta i vol anar de l'aeroport a Barcelona, simplement això, seria motiu d'una sanció de 4.000 euros i immobilització del vehicle", ha explicat Llort. El sector de VTC tradicional està format per aproximadament 800 vehicles. Segons els mobilitzats, més de 300 llicències "estan segrestades malgrat complir tots els requisits" i no es concedeixen "per errors administratius o sancions prescrites". Els manifestants reclamen una regulació a banda del taxi i de les plataformes que operen amb llicències VTC però fent un servei semblant al del taxi. "La nostra feina és completament diferent d'Uber, Cabify o Bolt", ha defensat Llort, que ha assegurat que no són "nouvinguts" ja que hi ha empreses amb més de 80 anys d'història. D'altra banda, ha criticat la "pressió forta i radical" que el sector del taxi ha fet a les autoritats i que han aconseguit "que la llei del reglament s'adapti al que volien", incloent a les plataformes i també als xofers tradicionals. Un dels elements que més perjudiquen els conductors és l'obligació de tenir dies de festa, fet que els impossibilita que un client els contracti durant, per exemple, una setmana seguida. També han carregat contra Aena a qui acusen "d'expulsar-los" de l'aeroport del Prat, on concentren el 80% de l'activitat. Per aquest motiu, han exigit "una llei d'acompanyament al decret consensuada amb nosaltres, que arregli aquest despropòsit". Precisament, el sector es va mobilitzar el 17 de gener en una marxa lenta que sortia de la infraestructura aeroportuària. Ara, els conductors de VTC tradicionals esperen que "la segona sigui la definitiva per solucionar el gran conflicte" d'aquests xofers i poder tornar a la reglamentació que hi havia prèvia a l'aparició d'aquestes plataformes.