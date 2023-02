El Departament d'Acció Exterior i Unió Europea no té constància "a hores d'ara" que hi hagi catalans víctimes dels sismes que ha assolat aquest dilluns part de Turquia, Síria i el Kurdistan, i que segons els primers recomptes ha causat més de 2.300 morts. Tampoc hi ha constància que les àrees dels projectes finançats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament hagin estat directament afectades pel sisme. Tot i això, el Departament segueix al minut l'evolució de la catàstrofe per actualitzar les dades tenint en compte la magnitud dels terratrèmols. El Departament està en contacte amb la cònsol de Turquia a Barcelona i amb el cònsol espanyol a Turquia per conèixer de primera mà les afectacions.