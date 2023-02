L’ofensiva contra les ocupacions il·legals promoguda per Junts ha sigut aprovada pel Parlament, però ho ha fet amb els dos punts que generaven més controvèrsia limitats. Finalment, seran els ajuntaments, però, no, les comunitats de veïns, els que podran recórrer a la justícia perquè es desallotgin habitatges amb més de 10 propietats ocupades per inquilins que generin conflictes. La llei incorpora també una referència sobre com s’ha d’interpretar si es produeix o no aquesta alteració de la convivència, malgrat que els impulsors admeten que és impossible acotar-la a totes les casuístiques. L’ajuntament podrà adquirir temporalment l’ús de l'habitatge per destinar-la a habitatge social durant set anys.

La norma ha sigut aprovada amb els vots a favor de Junts, el PSC, Ciutadans i el PP, que ja es van aliar per impulsar-la per la via ràpida, però també per ERC, que finalment s’hi ha sumat després de considerar que les seves esmenes han aconseguit mitigar l’«arbitrarietat» del text inicial. Els republicans argumenten que han accedit a negociar perquè la llei tenia prou majoria per prosperar sense canvis si no hi intervenien i perquè creien necessari que es retirés la possibilitat que fossin els mateixos veïns dels immobles ocupats els que poguessin instar a un procediment judicial per al seu desallotjament.

Tant els Comuns com la CUP s’han oposat a un canvi legislatiu que alerten que posa més el focus en la gent que ocupa que en els fons voltor i que s’esperona ara pensant en les eleccions municipals del pròxim 28 de maig i obviant, en canvi, les molèsties que provoquen els pisos turístics. Entitats en defensa del dret a l'habitatge, com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, presents aquest dimecres a la grada de convidats de l’hemicicle del Parlament, han carregat els últims dies contra una norma que consideren que pot perjudicar famílies vulnerables que es veuen obligades a ocupar un pis.

Junts, com a impulsor del canvi normatiu, ha posat l’accent des del principi en el fet que són necessàries més eines per mitigar la «inseguretat» i l’«alarma social» que provoquen les ocupacions. La diputada i alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha remarcat que els ajuntaments necessiten aquesta llei per fer front als casos d’ocupacions que provoquen enfrontaments violents, baralles o brutícia i que fan «la vida impossible» als veïns quan les grans forquilles es desentenen de la situació.

Es tracta, insisteixen els postconvergents, que les administracions puguin intervenir davant aquesta situació. El text aprovat recull que siguin els ajuntaments, sense perjudici d’altres administracions competents –la Generalitat–, els que puguin promoure el desallotjament de l'habitatge. Per evitar actuacions de caràcter arbitrari, les comunitats de veïns, argumenta Junts, només podran dirigir les seves queixes als consistoris, als quals serà l’alcalde el que, partint d’un expedient que reculli actes policials que acreditin l’ocupació conflictiva, podrà liderar la desocupació. En aquest punt, Ciutadans i el PP s’han abstingut, perquè eren partidaris de mantenir la capacitat d’acció dels veïns davant la justícia.

Madrenas ha defensat que la mesura va en contra dels grans propietaris que no actuen i és per a casos d’ocupants que alteren «la pau social» i que es recorrerà a la jurisprudència per acotar quan s’entén que s’està alterant la convivència. Així i tot, els detractors de la llei adverteixen que s’incloguin dins d’aquesta casuística les punxades d’electricitat per justificar l’activació del mecanisme.

ERC admet haver votat amb la pinça al nas a favor d’una llei que, asseguren, no es podia tombar per falta de correlació de forces. «Hem fet unes esmenes de control de danys per reduir discriminacions i arbitrarietats», afirmen els republicans. El seu propòsit era evitar que les comunitats de veïns poguessin denunciar directament als jutjats. «Hem eliminat el perill d’assenyalament social i que es vagi en contra de famílies vulnerables», insisteixen.

Risc de xoc competencial

Però, tot i així, els republicans admeten que en funció de qui sigui l’alcalde de torn hi haurà marge discrecional, a més de posar en dubte que els jutjats puguin fer front al termini de 30 dies i alertar del xoc competencial que es pot produir pel complex «entramat legislatiu» en l’àmbit català i estatal sobre els habitatges. Tot i així, han rebutjat elevar la norma al Consell de Garanties Estatutàries, com demanaven els Comuns. «Pot ser que la llei no tingui recorregut, però surt molt diferent de com va entrar», han resumit.

Ciutadans, per la seva banda, s’ha mostrat contrariat per l’aprovació d’una versió descafeïnada de la llei i, després de recordar amb insistència que l’ocupació «és un delicte», ha justificat el seu vot a favor perquè considera que millora la situació actual.