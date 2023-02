El portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha assegurat aquest dijous que el partit "tanca files" amb la presidenta de la formació, Laura Borràs, que divendres afronta l'inici del judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra Laura Borràs pel presumpte fraccionament de contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En una atenció als mitjans des del Parlament, Rius ha avisat que Borràs hauria de "recuperar" els "càrrecs de presidenta" del Parlament en cas que el TSJC l'absolgui. Rius ha remarcat que el "gruix" de la direcció i del grup parlamentari de Junts acompanyarà Borràs al TSJC, però no ha confirmat si el seu candidat a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, hi assistirà.

Preguntat per la coincidència del judici amb la precampanya electoral, Rius ha lamentat que "en un país normal amb un sistema judicial normal això no hauria de passar": "El judici ha vingut en aquestes dates i la presidenta Borràs l'afronta amb tota la força".

La fiscalia demana sis anys de presó, 21 d'inhabilitació per a càrrec públic i 144.000 euros de multa per a Borràs per un delicte continuat de prevaricació i un altre de falsedat en document públic amb l'agreujant de prevaler-se del seu caràcter públic.

Suport desigual

ERC i la CUP no consideren que es tracti d'un cas de "repressió" a l'independentisme i no acompanyaran Borràs al TSJC. En canvi, l'ANC creu que Borràs "no està gaudint d'un procés judicial just" i enviarà el seu número dos, Jordi Pesarrodona, a la concentració de suport.

Per ara, Òmnium i l'AMI no han confirmat si assistiran a les portes del tribunal per l'inici del judici.

"Entenc que en el llarg del dia d'avui ho haurien de dir", ha apuntat Rius aquest dijous al migdia.