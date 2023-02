Laura Borràs ha anunciat que fa un "parèntesi" en l'activitat pública la vigília de l'inici del judici contra ella per l'adjudicació de contractes a dit mentre era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. "Avui és un dia difícil. Estic a les portes d'un procés que sempre ha tingut un objectiu molt clar, i que a la vista dels darrers moviments de la Fiscalia espanyola cada cop és més evident per a tothom". La presidenta de Junts per Catalunya s'ha expressat així en un vídeo difós a través de les xarxes socials en què afirma que ara necessita concentrar-se en defensar la seva innocència. Borràs manté el càrrec de presidenta de Junts però suspèn l'activitat pública i a les xarxes socials.

"Sempre he interactuat amb tothom sense distinció i sense fer excepcions, en primera persona, a les xarxes socials. Però ara, perquè no estem preparats per tot, perquè no estava preparada per a això, necessito fer un parèntesi. Necessito concentrar-me en el que és més important que és defensar la meva innocència", indica Borràs.

La presidenta de Junts per Catalunya agraeix les mostres de suport "fresques, sinceres, espontànies" que li han fet arribar i demana a qui ho vulgui seguir fent que ho faci a través d'un correu electrònic, lauraborras@junts.cat

"Però jo ara necessito replegar-me. Necessito que la feina de la qual estic tan orgullosa a la Institució de les Lletres Catalanes pugui ser defensada pels meus advocats, i jo concentrar-me en demostrar amb proves la meva innocència. No hauria de ser així en un estat de dret, però és on som. Així que gràcies per tot i obro parèntesi", clou Borràs.