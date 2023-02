Poc més d’un mes després del seu enlairament, el ‘Menut’, el segon nanosatèl·lit català posat en òrbita pel Govern en el marc de l’Estratègia NewSpace de Catalunya, ha proporcionat les seves primeres imatges d’observació de la Terra obtingudes des de l’espai: una imatge d'infrarojos (escala de grisos) d’uns pantans situats a prop de Nova Orleans, als EUA, i una imatge en color (RGB) de núvols a Europa.

Tot i que el ‘Menut’ ha de superar encara una etapa de proves de calibratge i posada en marxa de tots els seus subsistemes abans d’entrar en servei, es tracta d’una fita destacable perquè aquestes imatges demostren el bon funcionament en òrbita de la càmera d’última generació amb què està dotat el satèl·lit i validen que pot produir imatges en color i amb bona definició.

Així, la imatge en color de núvols sobre Europa, on també s’hi entreveu el terra, mostra les tres bandes de colors bàsics RGB. Amb aquesta imatge queda provat que el ‘Menut’ podrà fer fotos en color ‘real’, ja que si es combinen els tres colors bàsics obtenim el que veuen els nostres ulls.

Per la seva banda, la imatge en escala de grisos d’una zona pròxima a Nova Orleans, on es poden apreciar moltes característiques del terreny, demostra que el Menut podrà fer fotos amb bona resolució i definició, que passa per tenir una plataforma estable mentre es capta la imatge per evitar que surti moguda.

“Estem molt satisfets amb aquesta primera resposta del ‘Menut’, que està superant amb nota totes les proves de posada a punt per entrar en servei i poder complir amb la seva missió”, ha afirmat la secretària de Polítiques Digitals, Gina Tost i Faus. “Aquesta fita ens encoratja com a Govern a aprofundir en l'Estratègia NewSpace de Catalunya per continuar impulsant l’ecosistema espacial català. Hem de situar-lo al tauler de joc internacional d’un sector que tindrà un creixement exponencial al món i en el qual Catalunya hi ha de jugar un paper”, ha reblat.

Per la seva banda, Jordi Castellví Esturi, Senior Mission Manager d’Open Cosmos, expressa que “estem molt contents de com està funcionant el Menut; només un mes després del llançament ja hem pogut aconseguir tenir aquestes primeres imatges. La càmera d’alta definició que vam col·locar ens permetrà tenir imatges en color com aquestes i de molt bona qualitat. Tot i això, seguim treballant cada dia per aconseguir millorar encara més la qualitat de les imatges i les dades que rebrem, i això ens ajudarà a seguir avançant en conèixer tots els efectes que està tenint el canvi climàtic al nostre territori”.

En aquest mateix sentit, el director de l’IEEC, el manresà Ignasi Ribas Canudas, ha destacat que “amb el ‘Menut’ s’implementaran casos d’ús com ara l’anàlisi de la productivitat dels cultius i dels sòls; la prevenció i detecció d’incendis forestals; la gestió de l’aigua, i el seguiment, control i protecció del medi i de l’activitat marítima, entre d’altres”. I ha afegit que "aquesta missió és un nou pas cap a la consolidació i creixement del sector, impulsats a partir de la col·laboració publicoprivada".

Preparant-se per entrar en servei

Impulsat per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i desenvolupat per Open Cosmos, el ‘Menut’ és el segon nanosatèl·lit que el Govern ha posat en òrbita en el marc de l’Estratègia NewSpace de Catalunya, i el primer que té com a missió l’observació de la Terra per contribuir a millorar la gestió del territori i ajudar a controlar i combatre els efectes de la crisi climàtica.

El seu enlairament a bord d’un coet llançador Falcon9 de la companyia nord-americana SpaceX va tenir lloc el passat 3 de gener a les 15:56 h des de la base espacial de Cap Canaveral, a Florida (EUA). 62 minuts més tard, el coet llançador va ejectar el nanosatèl·lit català a la seva òrbita de destí, a 538 km de la Terra, i poques hores més tard, es va contactar amb el ‘Menut’ per primera vegada.

Dues setmanes després d’entrar en òrbita, el ‘Menut’ va tancar amb èxit la fase anomenada LEOP (Launch and Early Orbit Phase), que consisteix a comprovar l’estat i la bona comunicació amb cadascun dels subsistemes del satèl·lit a cada passada, que el satèl·lit és estable en òrbita i que està en un mode segur d'energia.

Un cop superada aquesta primera fase, el ‘Menut’ es troba ara en la fase de ‘posada en marxa’ o ‘commissioning’ (en anglès), on l'objectiu és provar i validar totes les funcionalitats dels diferents elements i subsistemes que l’integren.

Un d’aquests elements és la càmera que ha de permetre al ‘Menut’ enregistrar des de l’espai imatges amb una resolució de 5 metres i multiespectrals (és a dir, que separi els diferents colors o bandes en diferents arxius). Després de ser analitzades i tractades amb les últimes tecnologies de processament d’imatge, aquestes imatges permetran monitorar l’impacte del canvi climàtic.

Durant la fase de posada en marxa, que es preveu que estarà completada a mitjans del mes de març, cada subsistema es prova individualment per garantir que la seva funcionalitat estàndard estigui operativa i, a continuació, es posen a prova les funcionalitats extrem a extrem. Seguidament, es duran a terme una sèrie d’activitats de calibratge per tal de millorar la qualitat de les imatges.