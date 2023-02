El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els quatre col·legis territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona rebutgen crear una taula conjunta de corporacions i organitzacions sindicals infermeres. Així ho recull un comunicat del Consell en què s'explica que va ser el conseller de Salut, Manel Balcells, qui els va fer la proposta durant una reunió fa una setmana. En el comunicat, afirmen que no consideren "adient" constituir aquesta taula conjunta perquè pensen que ja existeixen espais "multidisciplinars" que treballen els grans temes "des del consens de tot el sector". En concret, reivindiquen recórrer a espais com el Fòrum de Diàleg Professional i reactivar el Consell de la Professió Infermera.

Les infermeres insisteixen que en una hipotètica taula conjunta no només es parlaria de millores laborals sinó també d'altres qüestions com "ordenació, planificació, gestió i provisió de serveis". Per això, creuen que no és l'espai adient i reclamen fer ús dels espais ja existents.

El Consell i els col·legis consideren "un parany" identificar i focalitzar les mancances i fortaleses del sistema de salut català entorn de la situació i demandes d'una única professió. En aquest sentit, recorden que la proposta de Salut es va fer després que Consell i col·legis haguessin manifestat el seu malestar per la "deriva bilateral" que consideraven que havia encetat la conselleria amb els acords presos amb Metges de Catalunya per desconvocar la vaga del gener passat.

Respecte de les funcions de representativitat, el comunicat posa èmfasi en que els reptes professionals pendents de desenvolupar han estat plantejats reiteradament pel Consell davant del Departament de Salut, el CatSalut i els proveïdors; així com les organitzacions sindicals fan la seva funció en les taules de negociació dels diferents convenis que, per la seva via, resolen els acords en matèria de millora laboral.

I és que com a corporacions de dret públic, els col·legis reivindiquen que la seva funció és "garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les infermeres i infermers col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut". I és des d'aquestes competències, conclouen, que no consideren adient constituir una taula conjunta de corporacions i organitzacions sindicals.

Segons el CCIIC, a la reunió convocada la setmana passada on es va fer aquesta proposta hi van assistir la degana del CCIIC, Glòria Jodar, i les presidentes dels quatre col·legis: Paola Galbany (COIB), Lluïsa Garcia (COIGI), Mercè Porté (COILL) i Lluïsa Brull (CODITA).

Amb el rebuig de la proposta, el CCIIC i els col·legis tanquen el seu comunicat amb el desig que es prenguin les mesures per materialitzar amb accions les seves propostes professionals "amb l'equitat i la voluntat de millorar l'atenció en salut a la ciutadania de Catalunya, així com la situació de les infermeres i infermers".