Entitats socials i ecologistes han convocat aquest dilluns una manifestació per oposar-se als grans projectes vinculats a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat: el Hard Rock, el, Quart Cinturó i l’ampliació de l’aeroport del Prat. Sota el lema ‘Defensem la terra, construïm el futur’, els activistes fan una crida a participar en una “gran manifestació” fixada pel 4 de març i que sortirà de la plaça de Catalunya a les 6 de la tarda. Els membres de les diferents plataformes han carregat contra “l’impacte ambiental i energètic” d’aquests macroprojectes i han demanat reunir-se amb el president del Govern, Pere Aragonès, per parlar d’un “canvi de rumb” d’aquelles polítiques que “agredeixen el territori”.

Els membres de les plataformes Aturem Hard Rock, Zeroport i Campanya Contra el Quart Cinturó han titllat el pacte del Govern d’ERC amb el PSC en matèria de comptes com un “conjunt d’aberracions ambientals i socials”, en el qual els representants s’han “limitat a assumir les demandes de la patronal”. De fet, les entitats han optat per presentar la manifestació a les portes de la seu de Foment del Treball, a Via Laietana.

“La patronal apunta i el Govern dispara”, ha lamentat Eloi Redón, d’Aturem Hard Rock, que ha assegurat que els pressupostos pactats “no responen a les necessitats de la societat” ni tenen en consideració el medi ambient. “Els megaprojectes d'infraestructures i d'urbanisme plantejats a l’acord redunden, tant en la seva execució com en la seva finalitat, en la degradació ambiental i en la crisi climàtica, a més d'augmentar el consum d’energia i materials cada cop més escassos”, ha afegit.

Per això, pels activistes es tracta d’una “irresponsabilitat” que els polítics facin “cas omís de les advertències sobre el greu el deteriorament dels espais naturals i sobre els efectes devastadors de l’escalfament global”. A més, han subratllat que l’acord s’inspira en un “model caduc” que comporta “l’empitjorament del canvi climàtic, el deteriorament del medi ambient i unes condicions de treball precàries”. “Necessitem posar al centre les necessitats de la població i dels ecosistemes”, han conclòs.

Concretament, sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat i de la proposta de fer-ho sobre el mar, Daniel Pardo, de la plataforma Zeroport, ha considerat que “no té cap sentit ni viabilitat” i que s’estan tirant “cortines de fum”, per seguir mantenint un debat “obsolet”. “La població ja es va manifestar de forma molt clara el 2020, estan tornant un cop i un altre a la mateixa idea, l’aeroport no necessita una ampliació i el país no se la pot permetre”, ha dit.

Finalment, Santi Martín, de la campanya contra el Quart Cinturó, ha insistit en la necessitat de mantenir una reunió amb el president del Govern, Pere Aragonès. “La tenim demanada, però sembla que tenen l’agenda molt ocupada per nosaltres”, ha reblat. També s’ha referit al Quart Cinturó, una infraestructura que – ha remarcat – es frena “amb accions jurídiques”, i la qual ha avisat que “no serà ràpida si s’acaba fent”. “Estem parlant de 7 o 8 anys, la mobilitat haurà canviat”, ha avisat.