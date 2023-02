Els grups d'ERC, PSC-Units i En Comú Podem han votat en contra de les esmenes a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat per al 2023. Els vots de les tres formacions han estat suficients per tombar els textos de Junts, Vox, CUP, Cs i PPC, de manera que els comptes han superat el debat a la totalitat i continuen la seva tramitació al Parlament. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha instat els grups a "abandonar posicions maximalistes i del tot o res" i sumar-se al suport als pressupostos. La consellera ha tornat a "allargar la mà" a Junts. Però la seva portaveu, Mònica Sales, ha rebutjat de nou els comptes i ha carregat contra ERC: "Mai no han prioritzat el 52% per sobre del seu partit".

La consellera Mas Guix ha convidat els grups que han presentat una esmena a la totalitat als comptes a "abandonar posicions maximalistes del tot o res, de blanc o negre" i permetin que continuï la tramitació parlamentària perquè "els pressupostos més expansius de la història de la Generalitat" puguin entrar en vigor com abans millor.

En el seu discurs al Parlament, la consellera s'ha dirigit específicament als partits independentistes que no donen suport als comptes. "La porta és oberta i la mà és ben estesa especialment per aquells els grups amb qui compartim l'objectiu d'assolir la independència", ha dit en el discurs que ha encetat el ple de la cambra d'aquest dimarts.

Junts contra ERC

Però la portaveu de Junts ha rebutjat el projecte pressupostari. De fet, Sales ha acusat ERC de preferir el pacte amb els comuns i el PSC en un intent d'aconseguir l'hegemonia del partit. "No fos cas que fer-ho amb Junts els fes més forts", ha criticat.

La diputada ha defensat l'esmena a la totalitat que JxCat ha presentat als pressupostos i ha aprofitat la seva intervenció per carregar contra el Govern tant pel contingut dels comptes com per la negociació que ha dut a terme i que ha acabat amb un doble pacte -amb En Comú Podem i amb els socialistes- que els ha deixat fora. "Mai no han prioritzat el 52% per sobre del seu partit", ha sentenciat.

De la seva banda, la CUP ha acusat ERC de lligar la legislatura i el futur del país al PSC "més gris, de dretes i espanyolista" de la història del partit. La diputada Eulàlia Reguant ha advertit que els comptes són els de "la cronificació de la pobresa", i ha criticat que es privatitzi l'educació a base d'infra-finançar-la.

La portaveu també ha lamentat que ERC hagi pactat els pressupostos amb un PSC que ha "conclòs la metamorfosi" després de "foragitar" el seu progressisme i catalanisme. Reguant ha felicitat el líder socialista, Salvador Illa, per haver introduït als comptes "totes les merdes" de Foment del Treball.

Al seu torn, el portaveu de Vox, Joan Garriga, ha afirmat que l'esmena a la totalitat que han presentat per als pressupostos "defensa els catalans d'uns números que suposen continuar-los espoliant i malgastant els seus diners".

I el portaveu de Cs, Nacho Martín Blanco, ha denunciat que els pressupostos per al 2023 són "sectaris". El líder del partit, Carlos Carrizosa, ha avisat que "no són bons ni per als catalans ni per a la convivència" i ha afegit que "són pa per avui i fam per demà".

Finalment, el president del PPC, Alejandro Fernández, ha acusat el Govern, el PSC i els comuns d'haver tancat un pacte de pressupostos per al 2023 per "pura supervivència". "No estem davant d'un moviment polític que generi estabilitat a Catalunya", ha afegit.

No a rebaixar impostos

A la tarda han tingut lloc les intervencions dels tres grups que han pactat els comptes: ERC, PSC i Junts. Abans, la consellera Mas Guix ha tornat a prendre la paraula per dir que Junts era el "soci prioritari" per als pressupostos del Govern, però que "dos no pacten si un no vol". La consellera ha rebutjat la retòrica de "l'asfixia tributària" i descarta abaixar impostos en un "context d'incertesa".

Tot seguit, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha critica Junts pel rebuig als pressupostos: "Volen fer-nos triar entre independència i justícia social". Vilalta ha preguntat als grups de les esmenes a la totalitat "com pensen lluitar contra la desigualtat" sense els comptes.

De la seva banda, la portaveu del PSC, Alícia Romero, ha afirmat que el seu partit ha demostrat que es pot "governar des de l'oposició" i donar suport al Govern quan calgui. Romero ha avisat ERC que l'acord de pressupostos no "falca" el Govern, i ha instat l'executiu a cedir si vol desplegar una agenda legislativa al llarg de la legislatura.

10 de març

Una vegada els pressupostos han superat la votació de les esmenes a la totalitat, els comptes continuaran la tramitació en comissió. I aproximadament un mes i poc després se celebrarà el ple del debat i les votacions finals del projecte de pressupostos i la llei d'acompanyament. Es calcula que la data podria ser el 10 de març.

Això sí, en cas que dos grups parlamentaris o una desena part dels diputats recorrin al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), no es podria fer la votació final dels comptes fins que l'òrgan consultiu emeti dictamen, que té un mes per fer-ho. En aquest cas, els pressupostos difícilment quedarien aprovats al març.