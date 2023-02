Un empresari israelià que treballa per serveis d'intel·ligència i organismes de seguretat governamentals internacionals s'atribueix el ciberatac a la Generalitat durant la consulta independentista del 9-N del 2014. Així ho ha acreditat una investigació de l'organització de periodistes Forbidden Stories, en la què participa 'El País' juntament amb una vintena més de mitjans de comunicació com The Washington Post, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, entre altres. Tal Hanan assegura que les seves companyies treballen per serveis d'intel·ligència, han participat en 33 campanyes i ofereixen "desinformació" a governs, candidats i empreses.

Tal Hanan, de 50 anys, és expert en tecnologia, subcomandant de l'exèrcit israelià i vinculat a la consultora britànica Cambridge Analytica, una empresa que ha estat acusada d'utilitzar milions d'usuaris de Facebook per influir en la victòria de Donald Trump el 2016. Durant tres dies es van atacar pàgines web de la Generalitat com la de participa2014.cat i que també va afectar el servei d'emergències mèdiques, el gestor de requeriments dels Mossos i el portal e-justicia, entre altres.