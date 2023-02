Professionals de l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona del Hospital Sant Joan de Déu han tractat amb èxit un nen que patia tumor cerebral sense opcions de curació amb dues medicacions utilitzades habitualment per al càncer de pulmó en adults, segons han informat en un comunicat aquest dilluns.

El centre ha prescrit aquests tractaments després de realitzar una anàlisi molecular del tumor en diferents fases de l’evolució de la malaltia: s’hi han descobert alteracions genètiques que anaven canviant en el temps i que condicionaven un canvi en el tractament dirigit.

En concret, l’anàlisi molecular va revelar que el tumor presentava una alteració que involucra el gen ALK, freqüent en el càncer de pulmó d’adults, i per això necessitaven trobar un fàrmac per tractar de forma dirigida aquesta modificació del gen i que arribés bé al cervell.

Tractament pioner

Es tracta de la primera vegada al món que aquest medicament s’administra a un menor en aquesta situació, per la qual cosa els oncòlegs van contactar amb la companyia farmacèutica per predir quina dosi podia ser ben tolerada pel menor i alhora ser eficaç.

Setmanes després de rebre el tractament, van constatar que la mida del tumor del nen s’havia reduït de forma notable, fins a gairebé desaparèixer, però, tres mesos després, el glioma havia generat resistència al tractament i havia crescut de nou.

Millora visible

Van tornar a operar el menor, li van extreure tot el tumor i el van enviar a analitzar: hi van detectar una segona alteració al mateix gen ALK, per la qual cosa van plantejar administrar al pacient un altre fàrmac indicat també per al càncer de pulmó en adults.

De nou van contactar amb la farmacèutica corresponent perquè tampoc s’havia administrat mai abans en casos com el seu i el segon tractament va aconseguir de nou reduir el tumor, però va tornar a créixer.

El pacient va ser intervingut i va rebre radioteràpia amb protons: un any després, el tumor ha desaparegut i no hi ha evidència de la malaltia.

En l’actualitat, el menor manté un «cert retard psicomotor», però ha millorat ostensiblement l’estat de salut: ha aconseguit tornar a caminar, tot i que amb assistència, i comunicar-se i fer-se entendre.