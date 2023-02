El jutjat d'instrucció número 2 de Reus, en funcions de guàrdia, ha decretat aquest dijous llibertat provisional per l'exprofessor de l'escola Buenafuente's Actors acusat d'agressió sexual i assetjament arran de les denúncies interposades per 22 alumnes. En concret, la causa està oberta per onze delictes d'assetjament i dues d'agressió sexual. El magistrat li ha imposat com a mesures cautelars l'ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. L'investigat, arrestat aquest dimecres, s'ha acollit al seu dret a no declarar. El seu advocat, Gerard Amigó, ha afirmat que "no hi ha proves suficients" per incriminar-lo i ha assegurat que ho demostra el fet que el jutge l'hagi deixat en llibertat amb uns "càrrecs mínims".

L'exprofessor del centre Buenafuente's Actors ha passat a disposició judicial al voltant de les deu d'aquest dijous al matí després d'estar un dia detingut. Segons el seu lletrat, s'ha acollit al seu dret a no declarar al·legant que les presumptes víctimes no han ratificat en seu judicial les denúncies interposades als Mossos d'Esquadra. Amigó ha insistit que l'investigat és innocent i que demostrarà que les "múltiples" denúncies no tenen fonament. "Creiem que no hi ha suficients proves per incriminar el meu client de tot el que se l'acusa, com a bon actor que és, gran professional i que ha aportat moltíssims beneficis a aquesta escola, no entenem com ha rebut aquestes denúncies", ha declarat el lletrat. "Si hi hagués alguna cosa, hagués anat a presó, només ha quedat amb uns càrrecs mínims d'allunyament de l'escola i suposades víctimes, que trobem que són normals i lògiques", ha afegit. Durant les primeres hores de la jornada, la defensa també ha carregat contra la direcció de l'acadèmia per no haver denunciat abans els casos, ja que ha insinuat que n'eren coneixedors. Aquest dimecres, la directora de l'escola, Maite Buenafuente, va explicar que van expulsar el professor "immediatament" quan van ser coneixedors dels suposats tocaments i conductes inapropiades de l'excol·laborador. Així mateix, la germana d'Andreu Buenafuente va assegurar que tot seguit van denunciar els fets. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la causa està oberta per onze delictes d'assetjament sexual i dues d'agressió sexual.