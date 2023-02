La jutgessa ha decidit aixecar la suspensió del tercer grau per malaltia incurable a Fèlix Millet, que podrà tornar a ingressar en una residència i no tornar a dormir a la presó. S’està gestionant ara el seu retorn al centre on estava ingressat des de mitjans de gener. El jutjat va decidir el 13 de febrer suspendre la modalitat de tercer grau que havia autoritzat el Departament de Justícia en virtut de l’article 86.4, segons el qual l’intern no ha de tornar a dormir a la presó. Millet, de 86 anys, tenia el tercer grau des del novembre, però a la pràctica no en feia ús perquè pel fet d’haver de tornar a dormir a la presó estava permanentment a l’hospital penitenciari de Terrassa.