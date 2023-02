El fins ara vicepresident de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), l’activista bagenc Jordi Pesarrodona, ha atribuït la seva dimissió aquest dissabte juntament amb 13 membres més del secretariat a una qüestió de confiança que diversos secretaris exigien al comitè permanent de l’entitat, i que no va prosperar: "No ho he aconseguit, no vaig rebre resposta".

En una entrevista en el programa ‘Fax’ de 8TV recollida aquest diumenge per Europa Press, ha considerat que "hi ha massa egos que s’han de superar", i s’ha mostrat partidari de debatre més dins del moviment independentista per entendre’s millor.

"Soc partidari de la unitat absoluta de tot l’independentisme i, per tant, el meu pas al costat és precisament per continuar treballant per la unitat absoluta de l’independentisme", ha afegit.

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha descartat dimitir i ha reconegut que la manca d'acord amb la llista cívica ha estat un dels detonants que ha fet saltar pels aires l'entitat. "No hi ha acord i és un dels temes de fons ideològic."

"Ahir hi va haver molt de debat, es van fer moltes propostes i es va intentar reconduir el tema, però malauradament alguns ja tenien la decisió presa de plegar", ha continuat la presidenta de l'ANC.

"L'ANC és veritablement una assemblea i a vegades costa acceptar les votacions, sobretot quan les perds. I després dir que no és democràtic", ha etzibat Feliu. "Es va fer una reflexió molt de consens, es van impulsar resolucions molt rellevants amb àmplies majories, però no ha estat suficient", ha insistit la presidenta de l'ANC, que ha tornat a parlar de dimissions "preacordades abans del ple". "Hi ha gent que només veu els pros de la llista cívica i d'altres que només els contres. També hi ha aquesta mateixa discussió a la societat", ha apuntat Feliu, que ha negat que l'expresidenta Elisenda Paluzie estigui "manant a l'ombra". "A l'Assemblea no mana ningú. Jo la que menys, i pobra de mi que ho fes massa", ha ironitzat la presidenta de l'ANC.