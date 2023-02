Una de les testimonis que haa comparegut aquest dimecres en el judici que se celebra al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha deixat als peus del cavall la presidenta del Junts, Laura Borràs, acusada de beneficiar un amic seu, l’informàtic Isaías Herrero, amb el fraccionament de contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. La que era administradora d’aquesta entitat, M.A.P., ha assegurat davant els magistrats que no es podien repetir adjudicataris «any, rere any, ni tan sols en el mateix exercici pressupostari». No obstant, Borràs no ho va complir, ja que entre el 2013 i el 2017 es va contractar diverses vegades Herrero i empreses del seu entorn, com les cooperatives Xarxa Integral o Freelance.

«Tot el personal sabia que aquestes entitats estaven relacionades amb Herrero», ha asseverat, per després remarcar: «Tots els treballs els feia Herrero», que era qui li entregava tots els pressupostos. Ha relatat que va ser Borràs la que va decidir que es fraccionessin els contractes, malgrat que ella considerava, i així l’hi va comunicar, que s’hauria de fer d’una altra manera (contracte negociat) com si fos una mateixa tasca. «Va dir que eren treballs diferents», ha aclarit. El tema fins i tot va arribar a la Conselleria de Cultura. Un dels seus responsables es va reunir amb l’exdirectora de la institució i Pagespetit per apuntar-li que el contracte havia de ser negociat, però, malgrat això, Borràs no va modificar la seva decisió i va ordenar que es fes com fins aleshores. «No m’agradava el que estava passant», ha admès sobre la gestió dels contractes. «Aquestes irregularitats no m’agradaven i no volia que es perpetuessin», ha insistit. Dues interventores de la Generalitat, a més, van advertir l’organisme que «es podia estar infringint el marc legal».

«No es podia repetir adjudicatari»

La testimoni ha deixat clar que la que decidia la contractació de la Institució de les Lletres era la directora d’aquest organisme, en les dates de les presumptes irregularitats, Borràs. Les instruccions de la Conselleria de Cultura eren que als contractes menors, de fins a 18.000 euros, s’havien de presentar tres pressupostos. Ha recalcat que la dirigent sobiranista tenia coneixement d’aquestes normes i que només es podia atorgar de manera excepcional i directament una tasca a una empresa si es justificava «molt bé» que era l’única que la podia fer. En el cas d’Herrero, es van aplicar les normes generals que obligaven a la presentació de tres propostes, malgrat que totes estaven vinculades, d’alguna manera, a la seva persona. «No es podia repetir adjudicatari», però, malgrat això, es va fer, ha insistit durant la declaració.

L’administradora de la Institució de les Lletres ha explicat que Borràs va presentar directament Herrero com la persona que s’encarregaria de la creació d’un nou portal d’internet de la institució i que, fins i tot, es van reunir amb ell, una situació que li va estranyar, ja que ella creu que aquest treball el podien fer els informàtics de la Conselleria de Cultura. Els conceptes dels contractes, ha afegit, els precisava la dirigent independentista. «Cada empresa ens havia d’enviar els pressupostos i no només una persona», com feia Herrero, que els entregava tots. La fiscalia sosté que hi havia dues ofertes «comparsa» i fictícies i una tercera de real. L’objectiu: que cap empresa més es pogués presentar a l’adjudicació del servei. Altres testimonis han compartir també sospites sobre el procés de contractació que havia utilitzat Borràs respecte a Herrero.