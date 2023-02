Nenes de 15 anys prenent ansiolítics sense recepta mèdica; i no a Arkansas o Minneapolis, sinó a Martorell o Manresa. Aquestes coses passen a la Catalunya del segle XXI i no són casos aïllats. Segons els resultats de l’Enquesta d’hàbits de salut d’alumnes de quart d’ESO de la província de Barcelona 2022 impulsada per la Diputació de Barcelona, el 10,5% de les noies han consumit tranquil·litzants sense recepta mèdica (davant un 5,5% dels nois). I, estretament lligat amb aquesta alarmant dada, aquesta altra: preguntades pel seu estat d’ànim, només el 44,9% de les noies presenta un estat d’ànim positiu (mentre en el cas dels nois és del 72,6%). «L’estat anímic de les adolescents ha empitjorat, i la desigualtat entre els nois i les noies està incrementant», ha alertat Lluís Camprubí, tècnic responsable de l’informe.

L’adolescència no ha sigut mai una etapa fàcil, però viure-la en l’era TikTok –i amb una pandèmia travessant-ho tot– introdueix perilloses variables. En relació amb el consum de pastilles sense recepta mèdica –la segona droga més consumida pels joves, just per darrere dels porros– l’enquesta constata també que ha augmentat la percepció de risc/perill: el 35,8% considera que són molt perillosos; una cosa que pot tenir una lectura positiva i una altra que no tant: confirma que formen part de l’imaginari i la quotidianitat dels adolescents. En l’altre extrem, ha augmentat també lleugerament el percentatge dels que consideren que tenen una perillositat nul·la (14,4%). La Diputació ha presentat aquest dijous el conjunt de resultats d’una completa enquesta feta a 23.791 joves de 81 municipis de Barcelona –excepte la capital, que té les seves enquestes pròpies– aporta infinitat de dades per a la reflexió. Quant a les opinions sobre l’ús i necessitat d’utilitzar preservatiu, les opinions positives són superiors en les noies. Com aprenen sobre sexe? Continuant amb la sexualitat, les noies asseguren aprendre’n més a través de les persones (família, institut, amistats) que els nois, aquests ho fan– segons expliquen– «més virtualment» (internet i pornografia). El 36,2% dels nois consideren la pornografia com a font d’aprenentatge, davant el 7% de les noies. El 78,4% dels nois i el 41,2% de les noies han consumit pornografia. El 18,2% dels joves consultats asseguren que han mantingut una relació sexual amb penetració alguna vegada. D’aquesta subpoblació, el 14,1% no ha utilitzat cap mètode anticonceptiu en alguna de les seves relacions, i el 17,1% han tingut pràctiques insegures (marxa enrere o càlcul de la data de la regla). Aquest últim aspecte ha baixat entre les noies, però encara se situa en el 19,7%. Ser víctima de maltractament psicològic (en qualsevol entorn) s’ha disparat en les noies, fins a arribar al 48,6%. El maltractament psicològic a les xarxes socials també ha augmentat més en les noies: en l’últim període, el 16,5% n’han sigut víctimes. L’assetjament sexual en les noies s’ha estabilitzat després d’un fort increment en el segon període, de manera que en el període 2020-2022 se situa en el 39,5%. La mateixa tendència s’observa en l’assetjament sexual a les xarxes socials: en l’últim període, el 17% de les noies n’han sigut víctimes. Quant a la salut en termes generals, el 21,3% dels nois i noies adolescents perceben la seva salut com a «regular, dolenta o molt dolenta», i s’observa un empitjorament al llarg de tres períodes en els quals es va realitzar la consulta, intensificat durant la pandèmia. La diferència segons el gènere s’ha accentuat al llarg dels tres períodes. Actualment, les noies presenten en comparació amb els nois, 11,7 punts percentuals més de salut regular, dolenta o molt dolenta. Tabac i alcohol El 36% de les noies i el 24,3% dels nois han provat el tabac alguna vegada (en el primer període de la mostra aquesta xifra era 49,1% i 42,9%, respectivament). Quant a l’alcohol, ha baixat vuit punts el percentatge dels nois i noies adolescents que han provat l’alcohol alguna vegada (en el període 2020-2022, el 63,4% dels nois i el 69,7% de les noies). Entre els que han provat l’alcohol alguna vegada, ha augmentat el percentatge dels que no han realitzat cap consum de risc (borratxera), que en el període 2020-2022 se situava en el 39%. Entre les noies, el consum de risc és més elevat que entre els nois. En conjunt, d’entre els nois i noies adolescents que han begut alguna vegada, el 52,1% s’han emborratxat alguna vegada (i el 26,5%, més de dues vegades). I... com és la relació d’aquests nois i noies amb les seves famílies? El 19,4% de les noies consideren que és regular (davant el 10,7% dels nois), i el 10,3% indiquen que és directament dolenta (davant el 4,8% dels nois). Apostes en línia Una altra de les grans preocupacions emergents quant a la salut d’aquesta generació són les apostes i els jocs en línia. Entorn del 15% dels nois declaren haver jugat a jocs d’atzar en línia i haver fet apostes esportives en línia (un 2% van respondre que ho havien fet el dia abans), i prop d’un 10% havia anat a una casa d’apostes presencial. Tant nois com noies han doblat l’ús excessiu d’internet: el 40% dels nois i noies.