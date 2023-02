Xavier Ibars, membre de la Unitat Central de Prevenció i Atenció a la Ciutadania dels Mossos, s'ha referit a com es detecten i es tracten els cassos d'assetjament entre els joves en una conversa amb l'ACN. Apunta que els casos van en augment i que "la sensació d'anonimat" que proporcionen els telèfons mòbils hi està contribuint significativament. "Els joves senten que poden difamar o difondre un determinat missatge, vídeo o imatge amb més impunitat", comenta Martínez, que adverteix que aquests continguts "corren com la pólvora", provocant un impacte en la vida personal de les víctimes difícil de revertir: "Mentre intenten netejar la seva imatge això ja ha corregut i és molt difícil d'aturar".

Alerta que, justament, l'assetjament s'ha agreujat per la proliferació dels 'smartphones' entre els adolescents. A parer d'Ibars, s'està deixant "una arma" en mans de nens, i ha criticat la manca d'educació tecnològica quan es dona un telèfon a un menor.

En els darrers anys els Mossos han intensificat la feina que duen a terme als centres educatius per fer pedagogia sobre totes aquestes qüestions. En el darrer any la policia catalana ha dut a terme 20.000 contactes relacionats amb assetjament i 'ciberassetjament' a escoles i instituts.

Tot i que afirma que les víctimes i els agressors no solen tenir "un perfil concret", Ibars sí que detalla que en el cas de les persones abusadores sol existir "una tendència a voler-se imposar a l'altre". Per norma general, els mateixos assetjadors no són conscients que ho són. "Ells ho perceben com una broma", explica.

En paral·lel, Ibars alerta que a aquesta problemàtica s'hi suma la sobreexposició de la vida privada dels joves a les xarxes socials i d'altres pràctiques que hi estan estretament vinculades, com l'enregistrament i la difusió de continguts que poden vulnerar el dret a la intimitat. "Tenim un problema amb el masclisme, la cosificació de la dona, la voluntat de ser més home perquè penjo més fotografies amb noies o perquè envio fotos íntimes de la meva companya als amics", indica.

Els casos recollits per la USAV

La Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència (USAV) del Departament d'Educació ha recollit 1.590 casos des de la seva posada en marxa l'abril del 2021. Del total, el casos més nombrosos són els d'assetjament entre l'alumnat, amb un total de 598. Per cursos, durant els aproximadament tres mesos del primer curs de funcionament de la unitat, el 2020-2021, se'n van recollir 84; el 2021-2022, 347, i durant el primer trimestre del curs actual, 167.

Al marge del 'bullying', la unitat també ha recollit 445 casos per maltractaments infantils i adolescents i 326 casos de violència masclista, que inclou la que viuen infants en contextos de violència masclista en l'àmbit de la parella però també violències sexuals o matrimonis forçats, per exemple.

La USAV ha rebut també 117 casos sobre salut mental, que inclouen tant intents de suïcidi o suïcidis consumats, com violència derivada de trastorns mentals. El curs passat es van gestionar 55 d'aquests casos, i el primer trimestre d'aquest se n'han registrat 34. D'altra banda, van arribar 10 casos per racisme, quatre aquest curs, i 94 que no es poden classificar en cap de les categories anteriors.

Per àmbits on succeeixen les violències, la majoria passen en l'escolar, amb 950 dels 1.590 casos totals. En segon lloc hi ha l'àmbit familiar (523) i després el comunitari (24), la parella (23), el digital (15), per persones conegudes (15), l'institucional (10) i el laboral (3).

Entre les víctimes, hi ha més dones (965) que homes (536). També s'han gestionat 75 casos de persones que inclouen més d'un gènere, cinc no binàries i en nou casos no s'ha informat d'aquest aspecte.

Protocol contra abusos sexuals de Primària a Batxillerat

Les escoles Maristes van estar al centre de la polèmica fa uns anys arran del cas del professor de gimnàstica de l'escola de Sants-Les Corts, Joaquim Benítez, condemnat a gairebé 22 anys de presó per abusar sexualment de diversos alumnes. Arran d'aquell cas van crear un protocol, així com diversos materials en el marc del projecte 'Trencar el silenci'. Ara s'han editat en format digital i els Maristes els posaran a disposició d'altres escoles i entitats sota pagament d'una llicència.

Els materials, per a alumnes de 3 a 18 anys, ajuden a identificar, prevenir i aturar els abusos. Com ha pogut presenciar l'ACN, a 1r de Primària es fan jocs per poder identificar quins sentiments i interaccions són positius, negatius o poden ser una cosa o altra segons el context. Els nens i nenes