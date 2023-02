La diputada del PPC Lorena Roldán ha acusat el PSC de fer "promeses fantasma" amb l'ampliació de l'aeroport o la construcció de la B-40 arran de l'acord de pressupostos a tres bandes amb ERC i els comuns. "Amb un simple cop d'ull es pot veure que no hi ha un sol euro i ni una sola partida als pressupostos", ha etzibat Roldán aquest dissabte des de Terrassa.

"L'únic que es pretén és perpetuar l'acord entre ERC i el PSOE perquè Sánchez continuï a la Moncloa", ha continuat Roldán, que ha recordat que els socialistes catalans són "reincidents" amb el suport a l'independentisme i ha parlat obertament d'un "tercer tripartit". "I es tracta del pitjor de tots perquè en aquest el separatisme té el poder absolut", ha afirmat la diputada del PPC.

"En aquesta ocasió, ERC mana i el PSC obeeix. I els pressupostos en són un clar exemple", ha insistit Roldán, que ha tornat a posar sobre la taula els anuncis del PSC sobre un acord per a l'ampliació de l'aeroport, el Hard Rock o el projecte de la B-40.

"Res més lluny de la realitat. Al PSC no li importa l'aeroport sinó que Pedro Sánchez vagi amb el Falcon. I no li importa la B-40 mentre Sánchez segueixi a bord del cotxe oficial", ha criticat la portaveu del PP, que ha avançat que han presentat una esmena als comptes de la Generalitat per destinar una partida pressupostària concreta al projecte de perllongament de la B-40. "Es tracta d'una infraestructura vital per a Terrassa i veurem llavors que vota el PSC, si segueix amb l'engany o dona la cara", ha conclòs Roldán.