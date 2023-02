L'arribada de més de 80.000 visitants per assistir al Mobile World Congress, que s'inaugurarà aquest dilluns, suposarà una setmana de "plena ocupació" per al sector turístic de Barcelona, segons pronostica el president del patronat de turisme de la ciutat, Eduard Torres. També s'anticipa un augment puntual del preu de les habitacions, tot i que l'organització de la cita va reservar preventivament 18.500 habitacions a través de la seva agència oficial. Pel que fa al Gremi de Restauració, els restaurants compten amb un 40% de reserves en una edició que esperen que s'acosti a la del 2019. L'arribada dels congressistes també serà un revulsiu per als apartaments turístics, amb una ocupació del 90%, un tast de la "temporada alta" en ple febrer.

El president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, celebra que en la primera edició des que la GSMA va confirmar Barcelona com a seu permanent del Mobile World Congress la ciutat estarà "en plena ocupació". Per Torres, aquest anunci de l'empresa organitzadora del congrés va suposar una "gran notícia" per a Barcelona i per a l'ecosistema tecnològic de la ciutat. En el Mobile d'aquest any, s'espera que més de la meitat dels assistents siguin directius i executius d'alt nivell, un públic especialment valorat per restauradors i comerciants.

I és que de fet, segons Torres, el perfil de visitant més "apreciat" és el de fires, aquell que "ve, treballa i ajuda a establir una sèrie de relacions amb ecosistemes d'empreses". "No és només un ingrés directe per a Barcelona sinó que també es tracta de les relacions que genera amb les empreses que hi ha aquí", insisteix Torres, que també posa l'accent en la importància de les fires del sector mèdic. "Ciència, innovació i tecnologia són molt importants: són entre el 60% i el 65% de les reunions que es fan a Barcelona", recalca en declaracions a l'ACN.

Tot i les bones previsions, Torres constata –com ja ho van fer els dirigents de Fira de Barcelona amb motiu de la presentació dels resultats del 2022- que encara es troba a faltar el visitant asiàtic. Segons vaticina, es podria recuperar aquest públic estratègic al voltant del segon semestre d'any. "Tenim poc visitant asiàtic, per això no arribem a les xifres del 2019", pronostica.

A més, els assistents a les fires són visitants que deixen una despesa superior a la dels que arriben a Barcelona per passar uns dies d'oci. En el cas del Mobile World Congress, Torres no concreta quina és la mitjana per assistent, però recorda que els dies congrés acostumen a deixar un impacte econòmic entre els 400 i els 500 milions d'euros a la ciutat. En aquesta ocasió s'esperen més de 80.000 assistents -una bona xifra tot i que encara per sota dels més de 100.000 reunits a les últimes edicions prèvies a la pandèmia- i un impacte d'uns 350 milions d'euros, segons la mateixa organització.

Els preus durant el MWC

El president de Turisme de Barcelona admet que "com sempre ha passat pel MWC" els preus pugen "puntualment" per una qüestió d'oferta i demanda i certifica que durant la resta de l'any "s'han recuperat molt". No és el cas, però, de la restauració, segons assegura el president del Gremi, Salva Vendrell, en declaracions a l'ACN. "No és un tema d'oferta i demanda, els preus de la restauració són estables tot l'any", assenyala l'empresari. Malgrat tot, pot haver-hi preus específics si els clients demanen un àpat o un esdeveniment molt concret.

Vendrell apunta que els més de 80.000 congressistes que visitaran la ciutat la setmana que ve permetran viure un Mobile amb "xifres molt similars a l'any 2019". D'entre aquest col·lectiu, explica que els més previsors són els asiàtics, que fan reserves amb més antelació que la resta. El president del Gremi de Restauració calcula que ja hi ha un 40% de reserves fetes mentre que la resta es fan sobre la marxa. Segons apunta, els dies més intensos són dilluns i dimarts mentre que dimecres i dijous ja comencen a minvar les peticions i les visites als restaurants, que normalment estan focalitzades a la nit perquè el congressista dina a la Fira.

L'augment de visitants, però no es traduirà amb un increment de contractacions i només seran en casos "molt puntuals", com sopars amb gran afluència d'assistents en hotels o locals llogats per a l'ocasió.

Revulsiu per als apartaments turístics

L'arribada dels congressistes del MWC també suposa una injecció de clientela pels apartaments turístics de la capital catalana. Tal com reconeix el president de l'associació sectorial Apartur, Enrique Alcántara, les sensacions del sector de cara al saló són molt bones amb un nivell d'ocupació que s'ha elevat fins al 90%. "El preu mitjà és el de temporada alta, està bé, és un bon Mobile, ens hem recuperat ja de la Covid, però òbviament no és el de fa cinc o sis anys", explica a l'ACN.

"Tenim de tot, grans multinacionals que bloquegen edificis sencers per a un grup important d'empleats, companyies que envien una o dues persones o petites empreses. És un perfil molt variat", destaca. Pel que fa a preus, indica que s'han igualat les tarifes del 2019, però amb preus equiparables als de l'estiu, sense les xifres astronòmiques que hi havia fa anys. "Són preus raonables que ens venen molt bé en temporada baixa i fan que el febrer, entre l'ISE i el MWC, sigui un mes bo, començant la temporada una mica abans", detalla.

Pel que fa a les reserves, des d'Apartur apunten que cada cop es tanquen més a darrera hora. Això contrasta amb les dinàmiques d'anys anteriors, quan moltes empreses tecnològiques reservaven els allotjaments del Mobile d'un any per l'altre. Sobre l'origen dels visitants, predomina encara el congressista europeu o dels Estats Units, amb un retorn més tímids dels visitants asiàtics. "S'estan a la ciutat de Barcelona uns tres dies, molts arriben el diumenge a la nit i marxen dimarts o dimecres", resumeix Alcántara.

Operatiu especial d'Aena i Renfe

Per gestionar l'arribada dels congressistes del MWC, vinguts de fins a 200 països, AENA ha activat un operatiu especial a l'aeroport del Prat que es prolongarà entre el 24 de febrer i el 5 de març. En total, hi ha programats 7.643 moviments comercials, un 19,1% més que el 2022, tot i que encara no s'igualen les xifres del 2019. Aquest increment es nota especialment en les aerolínies que operen rutes intercontinentals, que segons l'operador tenen previst reforçar la seva activitat programant vols addicionals i incrementant places 'business'.

També Renfe reforçarà les seves connexions entre Madrid i Barcelona per atendre l'augment de la demanda amb 8.790 places addicionals durant el saló, el que suposa un 6,7% més del que és habitual. En paral·lel, altres negocis vinculats col·lateralment al turisme també esperen que la celebració del Mobile animi les vendes, és el cas dels taxis, que fan aquesta setmana una de les millors facturacions de l'any i que precisament dijous passat van descartar convocar vaga en protesta contra les VTC de plataforma.