Una hora i quaranta minuts ha dedicat Laura Borràs a defensar-se al judici en el qual està acusada de prevaricació i falsedat documental per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La seva estratègia ha sigut, sense contestar a ningú més que a la seva advocada, la de centrifugar responsabilitats als funcionaris i al llavors conseller Ferran Mascarell, mentre ha revelat problemes greus de salut d’un dels acusats, el seu amic i beneficiari del presumpte fraccionament de contractes, l’informàtic Isaías Herrero, per desprestigiar-lo. I com ha fet en totes les seves aparicions mediàtiques durant aquests mesos, ha denunciat ser víctima d’una «persecució política». Aquestes són les seves deu frases clau en les quals no ha esmentat els correus electrònics que va intercanviar amb Herrero que confirmarien les irregularitats.

1.- «Si jo miro en quin moment es produeixen determinades actuacions judicials, amb la meva vinculació política posterior la tasca al capdavant de l’ILC, si faig un quadre amb dues columnes de la meva trajectòria i quines fites judicials o d’investigació, el que veig es correspon a tots els moments del ‘lawfare’ i la persecució política».

2.- «Després que se’m digués que les tasques electròniques informàtiques era preferible fer-les amb el CTTI i descartar-ho per una qüestió de temps i de quan es podrien fer aquestes tasques, el que vols és el criteri d’eficàcia i eficiència, fer la tasca amb la brevetat més gran i qualitat i menor cost possible; a partir de llavors parlo amb Isaías per compartir-li el projecte, posar en valor la seva experiència no només com a programador informàtic sinó com a artista digital per posar en pràctica els nostres coneixements de literatura digital, textos, hipertextos, cibertextos, i conformar aquest projecte i li dic que el necessito per a aquest portal»

3.- «[Assumpta Pagespetit, cap d’administració de l’ILC] em va dir que les tasques de tipus informàtic havien de fer-se preferentment amb el CTTI [serveis informàtics de la Generalitat], el que faig en primera instància és anar a veure el CTTI i després de parlar amb ells perquè hi ha una cua llarga que no serà possible i ho decidim conjuntament amb el conseller Mascarell, és per això que fem aquesta contractació»

4.- «Jo vaig insistir que no hi havia problema a fer aquesta justificació motivada per la tasca d’Herrero, però ella [Pagespetit] només ho permetia en les autories d’anys literaris però no en qüestions tecnològiques, però hi ha una part de creació artística».

5.- «Les tasques administratives les porten els tècnics, no són de la meva incumbència, i els pressupostos de més de tres mil euros eren ells que portaven els proveïdors. Vaig intercanviar correus de Pagespetit amb Isaías Herrero, la manera de treballar de Pagespetit de vegades feia perdre la paciència Isaías Herrero i em veia fent d’intermediària entre tots dos».

6.- «La senyora Assumpta Pagespetit era una funcionària molt professional [en el judici, Pagespetit ha assegurat que va advertir Borràs de les irregularitats], que treballava amb molta correcció, elaborava els expedients, que són de deu, els elaborava i vetllava pel seu compliment fins que els tancava, ho va fer sempre en tot moment i si no hagués volgut fer-ho no ho hauria fet».

7.- «Per què a Pagespetit li semblava sospitós tot allò relacionat amb el portal web? «Està sotmesa a un procés judicial, és una qüestió tremendament incòmoda i cadascú respon a aquesta circumstància com bonament pot, entenc que vulgui treure’s responsabilitat de sobre, era una persona molt responsable i amb molta responsabilitat».

8.- «Vaig informar Herrero dels seus retards, em diu com a resposta que té una depressió i està anant al psiquiatre, i que li estan diagnosticant una malaltia mental. En aquell moment empatitzo amb ell (...). Més tard, em confessa que no és una depressió, no és una malaltia mental sinó que pateix un problema de drogodependència. Sempre vaig creure en el que em deia, vaig intentar donar-li el meu suport, ara veig que em va mentir en moltes coses».

9.- «Es tracta d’acusacions gravíssimes de malversació i frau, si aquestes webs no haguessin desaparegut no ho hauria d’estar explicant. He conviscut quatre anys amb aquestes acusacions per tal de vincular-me amb la corrupció i he fet una feina escrupolosament dins dels límits de la legalitat, l’eficàcia i l’eficiència; no hauria d’estar explicant-ho si ho poguéssim ensenyar».

10.- «Mai vaig poder imaginar que fos objecte d’una investigació, no per ser aforada sinó perquè la feina feta era correcte, legal i perfectament raonable amb els criteris de l’administració; ni en el més remot dels malsons pensava que podia ser investigada».