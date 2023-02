La presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha responsabilitzat els dos funcionaris de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que la van incriminar dels contractes menors que va adjudicar el seu amic Isaías H. i s'ha escudat en què comptava també amb l'aval de la Intervenció General.

Borràs ha declarat aquest dilluns davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que la jutja per fraccionar presumptament contractes de la ILC per adjudicar-los a dit al seu amic, en un interrogatori en què només ha contestat les preguntes de la defensa a causa de "tot el que ha passat abans i durant el judici".

En la seva primera declaració judicial per aquesta causa, la dirigent de Junts ha negat que fes una "contractació encoberta" a Isaías H. per crear el web de la Institució de les Lletres Catalanes, però ha admès que hi va pensar des del primer moment per exercir aquest treball perquè és un "artista digital" i l'únic a Catalunya capaç de dur-lo a terme.

En aquest sentit, ha afirmat que va seguir les indicacions d'Assumpta P., aleshores administradora de la ILC, sobre el tipus de contractes que havia de formalitzar per encarregar treballs del web al seu amic Isaías H., i posteriorment les instruccions de Roger E., qui va substituir la funcionària durant els nou mesos en què aquesta va estar de baixa.

Segons Borràs, Assumpta P. era "una gran professional" i qualsevol contractació que estigués en mans d'ella "és un expedient de deu", tot i que entén que la incriminés amb la seva declaració al judici perquè "estar sotmesa a un procés judicial és una qüestió tremendament incòmoda, cadascun respon a aquestes circumstàncies com pot".

Tant Assumpta P. com el seu successor Roger E. han dit al llarg del procés judicial que Laura Borràs va desatendre els advertiments de la Intervenció General sobre l'abús de contractació menor a la ILC i han posat en dubte la legalitat del fraccionament de treballs per encarregar-los a Isaías H.

Tot i això, la dirigent de Junts ha mantingut que les interventores de la Generalitat que li van fer aquestes advertències van acabar per assumir les seves al·legacions sobre la contractació menor: "les podrien no haver acceptat, però les van acceptar", ha dit.